江啓臣是國民黨有史以來最年輕的黨主席，他以創新改革者自我期許，想走自己的路，也是一個出身本土的台灣人黨主席。他如何擺脫國民黨這個百年大黨的包袱？他會對政局帶來怎樣的影響？有待觀察。圖／取自江啟臣粉專

3月7日國民黨舉行黨主席補選，48歲的立法委員江啓臣以84,860張票、近69 ％的得票數，大勝67歲的國民黨副主席郝龍斌，選舉結果出爐，引起重大的矚目，不只是台灣社會議論紛紛，連國際媒體也聚焦報導，由於他的任期直到明年5月20日就屆滿，在這麼短的時間內，他能帶給國民黨這個百年大黨怎樣的改變，成為人們心中的重大問號。

國民黨這次的黨主席補選，呈現多方面的涵義：

其一、自從一月總統大選失利以來，國民黨就籠罩在敗選的低氣壓中，直到現在，還沒有從谷底回升的跡象，這次選情相當冷清，總選舉人數近34.6萬人中，只有35.8%的投票率，創下史上新低。江啟臣接手的是一個千瘡百孔、面目全非的國民黨，黨內人心渙散、意志消沈，從投票率這麼低，就可以想像得到。

其二、江啟臣以48歲的壯年，當選國民黨主席，創下歷史上最年輕黨主席的紀錄，江啓臣發表當選感言時說：「今天以後的國民黨會是一個更有執行力的團隊，與時具進，快速反應。」他的聲明，頗有「老店新開」的味道，可是國民黨主席換人了，如果本質卻没有改變，要推動改造工程，談何容易！

其三、他是繼李登輝、吳伯雄、吳敦義以後，在台灣土生土長的政治人物，可是他出線的意義更是重要，他是戰後嬰兒潮世代，不但在台灣接受高等教育，也出國留學再進修，但他不像第一波的戰後嬰兒潮世代，要衝撞蔣家的戒嚴威權體制，要在大時代的夾縫中，尋找發聲的管道及社會的立足點，相形之下，他的從政之路順利，坐享民主改革風潮的成果，他可以在這次在國民黨主補選中異軍突起，與他扮演創新改革者的角色，息息相關。

其四、國民黨的政治包袱沈重，黨內充斥保守、反動、僵硬的力量，主席吳敦義曾在不公開場合表示，在這次補選中有「三個支持」，分別為支持「堅定捍衛中華民國的人」、支持「堅持『九二共識，一中各表』兩岸政策的人」、支持「堅決反對台獨的人」，而國民黨前主席洪秀柱、國民黨前副主席陳鎮湘，以及黃復興系統，全力支持郝龍斌，發動密集的組織動員工作。江啟臣雖然是國民黨廢墟中的新種子，扮演承先啟後的角色，他要走出自己的路，一定會出現許多的攔路虎，阻擋他行進的腳步。

其五、江啟臣誓言，要在短短一年二個月的任期中完成黨務改革，實踐國民黨改造的政見，包括三大設計：黨務改革、核心價值的論述更新、及人才甄選與政策研發的機制，以重新擦亮國民黨的招牌。這席話講得名正言順， 然而卻讓他置身於危機重重的處境裡頭，因為他的任期只有短短的一年多，卻要面對內部黃復興系統、親中買辦勢力的綁架、反彈，情況正如「虎口下的黨主席」，他要擺脫各方勢力的夾殺 ，不想粉身碎骨，一定要有高明、厲害的自處之道。

江啓臣是國民黨有史以來最年輕的黨主席，他以創新改革者的角色自我期許，想走出自己的路，他也是一個出身本土的台灣人黨主席，也想擺脫國民黨這個百年大黨的包袱，他的當選，會對政局帶來怎樣的變化，還有待進一步的觀察。