川普總統種族形象丶初期公開的發言，不利選舉。民意調查結果，拜登領先川普十個百分點。距離總統大選仍有五個月，疫情引發經濟危機丶疫情處理方式丶暴動後續發展，均扮演重要角色。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

連續二周的美國示威暴動出現緩解曙光，展現與人民同心，不少軍警單膝下跪。美國總統川普手持聖經，宣示決心，衆議院長如法炮製，也在國會高舉聖經，要求川普總統收斂戰鬥性言詞，承擔起癒合美國的責任。

新冠肺炎肆虐美國，迄今確診數超過一百八十萬人，死亡人數超過十萬人，均居世界之冠。雖然高峰期似乎已經過去，但是重創美國經濟及美國人民生活型態，如何重新開放，未有定論。一波未平，另一波又起，群眾的聚集，可能又引發另外的感染，未來數日是關鍵期。

此次暴動源自黑人遭到白人警察暴力喪命，但是一發不可收拾，造成1968年金恩博士遭到暗殺引起大型暴動，半世紀之後最大規模抗爭。全美140多個城市發生暴動，警民衝突，搶刼商家，破壞公物，萬人以上遭到逮捕，動用國民兵鎭壓。華府白宮附近情勢緊張，國民兵及軍隊均動員防䕶。

疫情肆虐，四千萬美國人民失業，經濟負成長，中丶低收入者生活更加困頓。長期的種族問題，川普就任總統之後，更是變本加厲。星星之火可以燎原，加上諸多錯綜複雜因素，一位黑人遭到白人警察施暴之死（以往類似情形並非罕見），引起始料未及的暴動。美國深厚的民主基礎，人民的自律，種族和平共存共榮的主流意識。出現軍警與人民同心單膝下跪場景，緩和緊張對峙應可理解。

川普特立獨行爭議大

川普總統四年前異軍突起，戲劇化當選總統，讓美國更偉大，的確帶動美國經濟榮景，在國際政治掀起不少高潮。與中國的貿易丶經濟丶科技丶政治丶戰略的抗衡，更是改變國際關係及美國內部。但是川普爭議性格，在美國丶國際社會的評價兩極。推特治國前所未有，色彩鮮明的國家領導人，口無遮掩，行事風格特別，尤其身為國際強權的美國總統，造成的影響，更是不可思議。

新冠疫情，川普總統表現是否適格，仁智互見，緊接地紓困振興，考驗人民的判斷。一般而言，緊急狀態，人民鞏固領導中心的意識上揚，川普在疫情期間，得到超過四成支持度，即是證明。相形之下，民主黨總統提名人拜登（尚待黨代表大會正式通過）不能進行正常競選活動，處於劣勢。拜登是政壇老將，形象固定，全國知名度，尚能保存基本支持。加上美國近百年歷史，經濟不佳時，連任總統失利情事屢見不鮮。近半世紀的卡特丶老布希。1920-1940年代總統選舉亦是。

川普生意人出身，前三年經濟政績不錯，此次新冠疫情百年罕見，對於經濟的衝擊，也許美國人民不會歸究川普政府。未來三丶四個月經濟紓困丶振興，也可能帶動經濟生機，川普總統仍有希望。暴動事件，未來如何發展，未定之天，但是事件的爆發，加上川普總統種族形象丶初期公開的發言，不利川普選舉。民意調查結果，拜登領先川普十個百分點，在一些兵家必爭的關鍵州，亦然。距離總統大選仍有五個月，美國總統選舉的影響因素不少，但是疫情引發經濟危機丶疫情處理方式丶暴動後續發展，均扮演重要角色。

美國總統選舉結果牽動國際社會，美國與中國的對峙，處理策略，共和民主兩黨仍然有些差異。台灣夾在中間，注意美國總統的選舉進展，包括疫情丶暴動等重要變數。川普總統在未來五個月可能的動作，也不容忽視。