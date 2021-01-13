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每日國際焦點

美國國務院宣布與台灣官方往來正常化後，美國荷蘭大使館11日邀請台灣代表陳欣新，為首個美台官方往來實質突破。

美國因應政權交接，國務院取消近期所有對外訪問，包括蓬佩奧訪歐，以及聯合國大使克拉夫特訪台。

衣索比亞警告蘇丹，表示對兩國邊界爭執已經失去耐心。

埃及呼應波灣盟國，對卡達開放領空。

美國

國務院宣布與台灣官方往來正常化後，美國荷蘭大使館11日邀請台灣代表陳欣新，為首個美台官方往來實質突破。

日本

計畫擴大宣布疫情緊急狀態到東京以外，包括愛知縣。

馬來西亞

宣布全國疫情緊急狀態。反對黨抗議這是執政黨想藉機穩固政權。

加拿大

安大略12日宣布疫情緊急狀態。

中國

山東棲霞金礦爆炸，22名礦工失聯被困。

義大利

來自突尼西亞偷渡客在2020年激增5倍至1.3萬人。

俄羅斯

公寓起火8死。

美國

因應政權交接，國務院取消近期所有對外訪問，包括蓬佩奧訪歐，以及聯合國大使克拉夫特訪台。

11日宣布古巴重回支持恐怖主義名單。

埃及

呼應波灣盟國，對卡達開放領空。

衣索比亞

警告蘇丹，表示對兩國邊界爭執已經失去耐心。

烏干達

政府在大選前禁止社群網路並提升戒備。

伊朗

要求先撤除所有制裁，才會開始核談判。歐盟則要求伊朗先要降低濃縮鈾程度。

美國國務卿蓬佩奧表示伊朗收容蓋達組織，成為蓋達新基地，伊朗否認。

美國對5名伊朗相關人士施以反恐制裁。

以色列

法國抨擊以色列在約旦河西岸興建移民住宅。

阿曼

蘇丹長子依12日新修憲法繼位。

福和會官方網頁：www.fratwn.org