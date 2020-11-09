馬雲的「螞蟻集團」，螞蟻的業務主攻小額信貸，資本額30億人民幣，卻做出3兆人民幣的業務，11月2日被三個金融監管單位約談，沒多久，螞蟻股票重挫，而且被下令停止上市。圖／擷自公視新聞影片

美國總統難產之下，大選後的社會動亂超過預期，街頭暴力和槍聲頻傳，選舉選到這種樣態，不單單是老牌民主國家的恥辱，也可以說：「美國是歷史以來，最大的民主失敗國家 」，不只是失敗而已，從選票和街頭衝突來看，美國已經變成典型分裂國家，精英和底層分裂，富人和窮人分裂，這一個分裂的美國，不只是分裂成左右兩派，還分裂為親中派和親美派，不團結的美國正好是中共的期待。

中共對美國大選沉默

隔岸觀火的中共黨媒應該快樂又焦慮，因為美國帝國主義，終於有一半人支持中共的社會主義，中共本來應該趁此機會大書特書，宣揚不搞選舉的「一黨專政」最優秀，但是，中共中宣部下令，所有姓黨的媒體，必須對美國大選保持沉默，所以，只有翻牆的微弱聲音冒出頭，14億人口仍然被封住嘴巴，好像不知道有美國大選這件事，這種罕見的氣氛更顯示其中的弔詭。

中共當然知道 ，勾結美國左派勢力，介入美國大選，支援黑命貴運動，幾乎公開化，從政黨，智庫到媒體，都有中共資金進入痕跡，花大錢目的就是拉下川普。此事密謀已久，時機終於成熟，中共知道，不管成功或失敗，都必須承受很多無法料想的壓力，如果川普真的被拉下馬，那麼川普對中共介入選舉如此之深，必然展開報復，如果川普還連任成功，那麼越來越多證據顯示，中共介入美國大選，滲透美國社會空前嚴重，這下子也會遭來更多的打擊，更加強美國社會反共決心，美中關係勢必雪上加霜，甚至進入戰爭，這是一刀兩面，這也是上海廣東很多城市，努力進行防空演習的因素，中共不是害怕台灣，而是內心懼怕介選被抓包，為了防止美國宣戰，這也是習近平超前佈署的一招，中共可以確定一件事——華府回到民主黨官僚手上，中國經濟才有救。

中共從央視到報紙，對美國大選保持沉默，五中全會後，習近平開始肅清內賊，而第一個遭到撲殺的竟然是馬雲，外界認為馬雲這一次完了，可以說是「魔鬼總是來按兩次鈴 」。

這一次馬雲玩完

2018年，阿里巴巴的馬雲因為富可敵國，在「國進民退」之下，馬雲被迫退休，沒有多久，馬雲就把權力交給張勇，淡出北京舞台。但是，馬雲暗中留一手，2014年，屬於阿里巴巴子公司的「螞蟻金服」，被切割出來，還是由馬雲控制，當時習近平剛上台，權力羽毛尚未豐滿，心裡清楚馬雲就是江澤民人馬，卻不敢妄動，所以，「螞蟻金服」開始茁壯起來，今年6月，改名為「螞蟻集團」，螞蟻的業務主攻小額信貸，不到6年，已經發展成大螞蟻，資本額30億人民幣，卻做出3兆人民幣的業務，本來預計11月5日在上海和香港同步上市，從市場吸金2兆人民幣，被稱為史上最大的IPO，沒想到11月2日就被三個金融監管單位約談，幕後主導這個約談就是王岐山，沒多久，螞蟻股票重挫，而且被下令停止上市，市場一片恐慌。



馬雲10月24日在第二屆外灘金融峰會上演講。圖／擷自網路

中南海高層很清楚，馬雲就是另一個肖建華，專門替紅色高官洗錢，股東以紅二代居多，馬雲的崛起，剛開始得到「雅虎」楊致遠的協助，後來才被江志成的博裕控股收編，成為江派人馬，江志成父親江綿恆，就是江澤民的兒子，早年「淘寶」或者「支付寶」要踏足金融業務，搶食銀行大餅，必須靠著江澤民准許，聖上點頭，馬雲終於一飛衝天，現在當今聖上姓習，六年來，習近平不動聲色，讓你玩下去，現在玩出一片天，而且很可能動搖國本，習近平當然不會坐視不管，所以，捧殺馬雲，也等於昭告天下，聖上換人做，警告江澤民味道濃厚。

話說回來，馬雲利用大數據，搞微型放貸，就像台灣登廣告的小額貸款，針對要買手機或機車的學生，利息卻高達14%，但是，螞蟻集團向銀行貸款3%，轉手一下，可以撈到10%的利潤，現在業務已經有幾億顧客，萬一學生不還錢，最後倒楣還是銀行。

這是習近平把馬雲的「螞蟻上市」攔下原因，更是一石二鳥的計謀，螞蟻上市失敗，迴繞在馬雲身邊的紅二代大股東，勢必無法從香港下車取錢走人，那麼中國已經腐爛的金融體系，至少還可以撐一下，等待拜登上台後，帶來美國華爾街的活水，否則水庫乾渴，中國經濟已經無法拯救。