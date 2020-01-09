作者認為，彭教授的建國大道，有其艱苦開創革命性，需要魅力領袖（charismatic leaders），如1990年代的李登輝前總統，才能大開大闔、大刀闊斧邁進、走成。圖／左至右分別為林冠妙攝影、賴清德臉書及總統府提供之資料照，民報合成

去年（2019）1月2日，彭明敏教授和高俊明、李遠哲及吳澧培4大老發表公開信，呼籲蔡英文2020不要競選連任。我馬上回應，呼籲賴清德挺身而鬥，參加初選。5月我回國和賴清德見面長談，瞭解他的想法，還出席他的記者招待會，表明公開支持。初選有變更程序不公之處，賴清德雖敗猶榮，並立即表明支持蔡英文。我也表明支持小英。

我和賴清德想法一樣

我想我們想法相似。經過2018九合一選舉大敗，我們認為蔡英文2020總統大選必敗。為了維護台灣的自由民主獨立主權，絕對不讓習近平同時（2019/01/02）發表的「一國兩制」台灣方案得逞，不讓走入中共統戰機構中聯辦的韓國瑜贏2020，我們唯一選擇是，大力支持堅定維護台灣民主主權的蔡英文。何況，經過初選，6月後，台灣政治氛圍大變，蔡英文和韓國瑜的選情大逆轉，蔡勝韓敗的趨勢浮現。我們1月初反對蔡英文連任的主因不再明確。

9月，被邀請出任布里斯本小英後援會會長，我遲疑，沒接受。10初也被邀請當喜樂島聯盟澳洲後援會會長，我拒絕。10月11日，因為另一位綠營朋友不接，我「被迫」接小英後援會會長。10月12日我回台，得知賴清德會接副總統候選人。10月24日賴清德從美國返台，25日和我見面，默認英賴配。但經過1天考慮，沒接受我邀請11月9日（後來改11月15）來澳洲出席後援會成立大會。我後援會開得非常成功，募了一筆澳洲來講相當大的獻金。12月底，好友陳永興醫師來布城，我告訴他2020/01/11不回國助選和投票。

今年1月6日，我發表《民報》專欄，預測小英大贏、韓國瑜大敗，並說明不回國助選的個人想法和因素。

我公開支持蔡英文的立場被深綠朋友質疑。他們質疑蔡總統的學位誠信問題，這我不認同，也不在意。他們質疑她過去3年多是維持「中華民國」主權現狀，沒有、甚至反對推動我們台派長期主張的公投正名制憲入聯的台獨議程。她是「華獨」，不是台獨。她不特赦陳水扁，不把華航（China Airlines）改成台航（Taiwan Airlines），不支持、還壓抑2020東京奧運正名公投，連簡單的中正紀念堂都沒改成民主紀念舘，令我們這些為台灣獨立建國打拼數十年的老台獨，如彭教授、吳澧培、陳永興、李筱峰，大跳腳，情何以堪。

老台獨大跳腳

我不能和彭教授比，但吶喊台獨也喊了50多年，我2016大力支持小英，2020對她有所失望，但還是大力支持她，當然也情何以堪。

12月陳永興來布城，我們談到彭明敏教授，說他96歲了，腦筋清楚、敏捷，但身體衰弱，今年我們應替他辦1個紀念1964「台灣人民自救宣言」的活動。去年10月我回國，照過去10多年往例，由我邀請，李筱峰和我輪流埋單（這次吳新興搶了付帳），請彭教授和幾位好友（這次有陳麗貴、郭美芬等）吃簡餐，閒聊國政世事，聊得興高采烈。

過去3年因為對小英的不滿，李筱峰他們會開玩笑，哄彭教授和我組彭邱配選2020，但是算來算去，我們得票都是10幾票。

耶誕前在布城談彭教授，耶誕後陳醫師回國看他。1月2日，看到彭教授在《自由》寫的「台灣人自救宣言續文」，讓我驚豔，讀得感動、感慨萬分。我的立即感傷反應是，56年前在戒嚴台灣，那是驚世駭俗、振聾啟瞶、震撼台灣民心的革命呼喚，56年後在今日民主台灣，它只是令我們7、80歲老人懷舊傷感的空谷足音、暮鼓晨鐘。我和李筱峰、陳永興外，不知還有多少台灣人讀了「續文」會感動得心酸、心痛？

蔡英文會嗎？賴清德會嗎？是我心中的疑問。我心想，小英不會，賴清德會。

彭教授的7點建國藍圖

彭教授續文提出的7點台灣獨立建國建議，後面5點的基礎根據是前面2點。有了前面2個根本，後面5點水到渠成，問題都能迎刃而解。他的第1點：「台灣的獨立主權，絕不可退讓。」這是「母親的話」（motherhood statement），大家都懂，都不會反對。

第2點：「我們活在政治和法理上極其畸形虛偽的台灣，太久了，應急切成為正常國家，立刻召開『建國會議』，集智制定台灣憲法、新國號、新國旗、新國歌，宣布新國家的成立，凡冠以『中國』的公私機關、公司、社團、學校、街名，全部除去『中國』名稱。」這是我們被彭教授1964宣言啟蒙的台灣人，追求獨立建國喊了半個多世紀的SOP（標準運作程序）。也就是前總統李登輝的「兩國論」、陳水扁的「一邊一國」實現的SOP。台灣要國家正常化，非一步一腳印走完此SOP不可。

這條路當然荊棘滿地，寸步難行。所以，彭教授的第7點說：「以新國號新國家名義重新申請加入聯合國，一年不成，三年，十年，五十年，繼續申請直到成功為止。」豈只50年，100年、200年都要堅持走下去。

這條路非常難走。以蔡英文總統的理性、穩重、保守政治性格，她會堅定維持「中華民國台灣」的獨立主權。3年來為此她表現堅毅、亮麗，令人欽佩。但性格使然，她不會走彭教授第2點的建國道路。對此，我不敢寄予希望。只希望，她繼續堅強維護台灣的自由民主和「中華民國台灣」主權，並大肆建設國力：富裕的經濟、強壯的國防、健康的社會和有台灣心、台灣情的教育和文化、與美國、日本、歐盟等國家建立民主同盟，對抗專制中國。這些重要工作，小英總統可以做得很好。4年後國家基礎建設有成，民主深化鞏固，台灣認同增強，大得民心，讓賴清德有強大的建國基礎，接棒推動彭教授的建國藍圖。之後，大概還要經過鄭文燦、吳怡農、林飛帆等一代又一代天然獨的犧牲努力奮鬥，50年、100年後才能看到自由民主獨立台灣國的出現。

還有，我認為，彭教授的建國大道，有其艱苦開創革命性，需要維博（Max Weber）的魅力領袖（charismatic leaders），如1990年代的李登輝前總統，才能大開大闔、大刀闊斧邁進、走成。小英不是魅力領袖，賴清德是。

為了台灣下一代非走不可的路

這條路難走，但值得走，走得成。台灣要不亡國，非走不可。走成的台灣，彭教授一定看不到，我也一定看不到，蔡英文和賴清德恐怕也看不到。為了未來世世代代的台灣子子孫孫，我們有別路可走？我認為沒有。我的看法，小英可能不同意，我希望賴清德同意。我更希望越來越多一代又一代的台灣人同意。

2天後我預測1月11日總統大選小英必大贏。我的預測被很多朋友罵為豪賭，說我是我「無可藥救的樂觀主義者」（incurable optimist）。罵得好，也可能得對。如罵對，我預測錯，韓國瑜贏，當然這篇論述變成廢話連篇。

不管如何，反正我一定看不到20、50、100年後的「劇終」（endgame）。誰要和我豪賭天下？我樂意奉陪。（2020/01/09）