美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）（中）說，北京的共產主義意識形態議程遠超出了中國的邊界，而是正在走向全球，這對民主理念本身構成了威脅。 圖／擷自美國國務院flickr

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien） 撰文說，北京的共產主義意識形態議程遠超出了中國的邊界，而是正在走向全球，這對民主理念本身構成了威脅。《外交》（Foreign Affairs）雜誌網站刊登的這篇文章說，川普政府正在採取果斷行動全面應對北京的做法。他認為，華盛頓還必須繼續對北京施加代價，以迫使它停止或減少有害於美國及其盟友與夥伴重大國家利益的行動。

歐布萊恩在文章中說，美國幾十年來持有的一個常識性看法是，中國變得更加自由化只是一個時間問題。但他把這個「錯得不能再錯」的「失算」稱為是「自1930年代以來美國外交政策的最大失敗」。

美國為什麼會犯這樣的一個錯誤呢？

歐布萊恩的回答是：「主要是忽略了中國共產黨的意識形態。我們沒有聽取中共領導人的講話和閱讀其關鍵文件，而是相信我們想相信的東西：中國的執政黨只是名義上的共產黨。」

他在文章中寫道，今天，如果假定這種意識形態僅在中國內部是重要的，那將是同樣嚴重的錯誤。

「實際上，中共的意識形態議程遠遠超出了中國的邊界，對包括美國在內的民主理念本身構成了威脅，」他說。「中國國家主席習近平的控制野心不僅限於中國人民。 中共旨在全球範圍內散佈宣傳，限制言論並利用個人數據來達到惡意目的。因此，美國不能簡單地忽略中共的意識形態目標。華盛頓必須明白，打擊中國的侵略行為首先需要承認它，並在國內保衛自己，以防為時已晚。」

談到意識形態，歐布萊恩說，中共自稱為馬列主義組織，它的領導人習近平將自己視為史達林的繼承者。

他在文章中說：「馬克思列寧主義是一種極權主義的世界觀，堅持認為生活的所有重要方面均應由國家控制。中國共產黨公開表明它控制政治思想的意圖，並且積極的尋求這種控制。多年來，中共領導人一直強調『意識形態安全』的重要性。」

歐布萊恩以具體的例子來說明，除了影響美國人收到的關於中國的信息之外，中國共產黨也越來越多地利用其影響力來控制美國人的言論。他說，美國必須意識到，中共是作為一個全球影響力和宣傳組織來運作的，因此，美國需要透過重新致力於自己的價值觀並重振把美國與它的盟友和夥伴聯繫在一起的共同話語，來挫敗中共試圖主導全球話語的企圖。

他說，川普政府認識到中共的本性，並正在各個方面採取果斷的行動來應對，包括美國聯邦調查局每10個小時就有一個針對中國經濟間諜行為的新案子。他認為，華盛頓必須繼續給北京施加代價，以迫使它停止或減少有害於美國及其盟友與夥伴至關重要的國家利益的行動。他說，美國不能再讓中共以美國為代價或在美國的幫助下進一步發展壯大。

川普總統的這位國安顧問在文章的最後說，「持久的和平來自實力。美國是地球上最強大的國家，它必須大聲說出來，進行反擊，而且最重要的是，忠實於自己的原則——尤其是言論自由——這與中國共產黨信奉的馬克思列寧主義意識形態形成了鮮明的對照。」