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每日國際焦點

美國將與印尼舉行聯合軍事演習，演練島嶼防衛，4500人參加，將是兩國舉行過最大聯合軍演。

日本計畫於8月6日與湄公河5國舉辦線上外長會議，包含緬甸。

馬來西亞國王Abdullah Ahmad Shah譴責首相慕尤丁試圖跳過國會與國王就撤銷緊急措施，是違憲行為。慕尤丁地位進一步動搖。

極地冷氣團來襲，使得巴西62年來首度下雪，南里約格蘭德州33個市鎮下雪，40城市結冰。巴西異常寒害已經造成國際咖啡與糖價暴漲。

日本

計畫於8月6日與湄公河5國舉辦線上外長會議，包含緬甸。

南韓

網路公司Kakao股價在2021年大漲91%，使得創辦人金範洙財產價值達134億美元，超過三星繼承人李在鎔。

北韓

退出亞洲杯足球賽。

印度

澳洲鐵礦集團Fortescue Metals與印度電力公司JSW Energy合作綠氫煉鋼等工業應用。

澳洲

低利、疫情下寬鬆政策，促使澳洲房地產大漲，雪梨中位數房價來到141萬澳幣，過去3個月來平均每天漲1200澳幣，首都坎培拉1年來房價漲30%。

印尼

美國將與印尼舉行聯合軍事演習，演練島嶼防衛，4500人參加，將是兩國舉行過最大聯合軍演。

菲律賓

使節團前往阿拉伯聯合大公國，將派遣5架班機，運送因防疫規定停止入境而無法回國的6000名菲律賓勞工。先前兩國已安排6架遣返班機。

馬來西亞

國王Abdullah Ahmad Shah譴責首相慕尤丁試圖跳過國會與國王就撤銷緊急措施，是違憲行為。慕尤丁地位進一步動搖。

新加坡

美國總統拜登提名高速公路教育機構理事長、前魚六餐飲董事長暨執行長、前Pure Digital執行長Jonathan Eric Kaplan為新任美國駐新加坡大使。美國駐星大使懸缺已久。

越南

美國國防部長奧斯汀在越南行中重申中國對南海的主權宣稱無國際法基礎，奧斯丁並與越南國防部長討論越戰遺留問題的解決，包括找尋失蹤美軍、清除地雷、去除橘劑。另外討論合作防疫與救災。

泰國

美國捐贈的150萬劑輝瑞疫苗29日抵達，之後將再捐贈250萬劑。

英國將於8月捐贈41.5萬劑阿斯克捷利康疫苗。

緬甸

為控制疫情，軍政府主要監獄開始為囚犯施打疫苗，首日施打600多人。

中國

新任駐美大使秦剛抵達華盛頓。秦剛原為中國外交部副部長，曾2度任外交部發言人。

阿富汗

努里斯坦省塔利班控制區發生閃洪40死100人失蹤。

巴基斯坦

14日發生的達蘇巴士爆炸案，逮捕2名嫌犯。巴士前往達蘇水壩途中爆炸翻覆13死，其中9人為中國人。

孟加拉

洪水摧毀難民營數千羅興亞難民無家可歸。

哈薩克

與LinkedIn談判後恢復哈國可連上LinkedIn。

歐盟

外務部準備提出報告重審歐盟與中國關係。歐盟當前中國政策於2019年提出，4月時曾認為無需更新。

英國

計畫投資3.38億英鎊，興建自行車道與提倡步行，希望疫情下的自行車風潮能在疫後持續，以助減碳。

法國

以違法收集個人資料，罰款孟山都40萬歐元。孟山都現為拜耳旗下，因年年春訴訟，收集公眾人物、記者與運動人士相關資料。

德國

8月起將開始對外捐贈疫苗。德國承諾2021年底前捐出至少3000萬劑阿斯特捷利康與嬌生疫苗。德國接種率已達60%，剩餘未接種民眾的接種意願降低，疫苗供過於求。

俄羅斯

表示希望英法加入與美國之間的核武談判，並表示美國方面則希望中國加入。

4月宣布禁止美國大使館雇用俄國員工以及減少人員上限，將於8月1日起生效，美國大使館將只剩120人。美國駐俄大使館原有350外交官，1900俄國員工。

以違反資料儲存法罰款Google 300萬盧布（4.1萬美元）。

國際太空站俄國Nauka模組對接後火箭意外啟動造成太空站位移，已修正恢復高度。

瑞士

支援泰國900萬瑞士法郎(980萬美元)醫療物資，包括100台呼吸器、100萬片抗體快篩試劑，以貨機空運總計26噸醫療物資至曼谷，瑞士外長 Ignazio Cassis將與物資同時抵達泰國訪問。 Ignazio Cassis將於8月1~6日訪東南亞各國。

義大利

內閣對拖延許久的司法改革達成共識，法務部長提出的爭議條款，時限一到自動結案，將不會套用於重大犯罪：組織犯罪、恐怖攻擊、性暴力、毒品走私，且將逐步階段性實施。

奧地利

總理Sebastian Kurz與阿布達比王儲暨阿拉伯聯合大公國軍隊副總司令Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan，簽署奧地利與阿聯兩國戰略合作協定。

比利時

啤酒大廠安海斯-布希英博集團第二季營收已超過疫情前水準，但因成本大增，獲利減少。主要受美國與巴西市場裝瓶與物流成本大增，以及巴西貨幣貶值影響。

立陶宛

27日又171偷渡客自白俄羅斯越境，均來自伊拉克。7月已有2366偷渡客，總計此波白俄為報復歐盟制裁，放入偷渡客已達3027人。立陶宛積極在邊界架設鐵絲網，並出動軍方，並考慮宣布緊急狀態。歐盟呼籲成員國協助立陶宛加強邊界管制。

美國

國際太空站意外位移事故使NASA暫停發射波音CST-100 Starliner太空艙前往國際太空站。

為鼓勵剩餘未打疫苗的美國人施打疫苗，美國總統拜登呼籲各州、地方政府，提供打疫苗者100美元獎勵金。

阿拉斯加發生規模8.2地震，引發海嘯警報，但未造成太大海嘯與災損。

加拿大

5G 3500 MHz 頻譜競標，標得創紀錄的89億加幣，主要由加國3大電信商加拿大貝爾公司 、研科、羅傑斯通訊標下。

墨西哥

總統 Andres Manuel Lopez Obrador下令釋放遭刑求、未定罪及年老囚犯，可能達數千人。

巴西

極地冷氣團來襲，使得巴西62年來首度下雪，南里約格蘭德州33個市鎮下雪，40城市結冰。巴西異常寒害已經造成國際咖啡與糖價暴漲。

智利

美國航空計畫投資智利廉航JetSmart以拓展南美市場。

祕魯

總統Pedro Castillo任命其自由秘魯黨人Guido Bellido為總理。自由秘魯黨以極左馬列主義自居，任命同黨總理使得溫和派認為Pedro Castillo會往中間修正的預期破滅。

厄瓜多

全球疫情使得玫瑰銷售大減，花農改種大麻。

古巴

外長Bruno Rodríguez Parrilla抨擊歐盟外務代表Josep Borrell針對古巴鎮壓抗爭、忽視人權的發言，指控Josep Borrell說謊。歐盟與古巴關係嚴重惡化。

瓜地馬拉

總統Alejandro Giammattei開除反貪腐檢察長Maria Porras後，數千人抗爭要求總統下台。

以色列

將對60歲以上民眾接種第三劑輝瑞疫苗。總統Isaac Herzog年齡61，將帶頭施打。

土耳其

愛琴海地中海沿岸17省有60多起野火延燒，已3死。

伊朗

古巴稱伊朗開始製造古巴研發的疫苗。

伊拉克

軍方直升機任務中墜毀5人殉職。

敘利亞

德拉省反抗軍大規模攻擊政府軍據點。

卡達

通過10月舉行首次國會選舉所需法案。

任命駐埃及、駐利比亞大使。埃及於2017年與沙烏地阿拉伯等波灣國家共同抵制卡達。卡達與多國在2014年利比亞內戰中關閉大使館撤離外交人員。

赤道幾內亞

法國降落於赤道幾內亞的軍方直升機與機上6人遭扣留。法國法院28日宣判赤國總統之子暨副總統貪腐有罪。

烏干達

政府計畫推動車輛加裝追蹤器以對抗高犯罪率，反對人士強烈批評。

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