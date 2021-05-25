馬仁光（Marinello Renato）修士，1922年3月3日出生於義大利的VICENZA，由於家庭篤信天主教，自小即入修會（1936年）立志要奉獻天主從事傳道的工作，同時修習神學和醫學，1944年發終生願成為靈醫會修士，誓守神貧及到偏遠的地方從事醫療服務的工作。1948年7月他被差派前往遙遠的中國大陸雲南參與靈醫會服務痲瘋病患的工作，當時他26歲，跟隨其他神父和修士在雲南的山區照顧為數眾多的病患，但隨著中國內戰結束，共產黨開始驅趕外籍傳教士，靈醫會的成員也被驅逐出境。1952年他們逃至香港之後分成兩團，一團前往泰國，一團前來台灣。1953年馬仁光抵達澎湖設立了「瑪莉診所」開始服務病患，而靈醫會也同時在宜蘭羅東設立了聖母醫院，1959年他被調派至羅東聖母醫院負責內科門診及住院病人的照顧，此後連續46年，他在羅東聖母醫院看診病患超過120萬人次，常常每天看診超過百人，許多求診的病人半夜就排隊掛號，在羅東聖母醫院，他和外科大醫師范鳳龍（外號OKI醫師）是支撐起聖母醫院招牌的兩根樑柱。

馬仁光看病人非常有愛心，他一看病人經濟困難，就會簽名打折優惠甚至免收費用，有時病人因為家貧不能按時回診，他就利用假日騎著單車路過病人家，進去幫病人看病，又把事先準備好的藥物交給病人，要求病人按時服藥並交待病人：「下次不按時來回診，就換我過來喔!」由於救人無數，當2005年他自己中風倒下住進病房後，常有拄著拐杖、坐著輪椅的老病人到他的病榻前，掉著眼淚探望他們的恩人，這些病人早就把馬仁光當成自己的親人。醫院內的同仁也常說：「他是我們醫院最令人尊敬的病患之友，最照顧病人的醫師！」1988年他曾獲頒全國好人好事代表，1999年又獲頒「醫療貢獻獎」，2003年獲內政部頒發永久居留證，表達對這樣一位終身奉獻台灣偏鄉醫療的外籍傳教士的感謝與肯定。

馬仁光不只是仁醫，他也是一個音樂天才，他會作詞作曲，更精通風琴、手風琴、直笛、黑管等多樣樂器，甚至70多歲還學會彈古箏。在聖母醫院編寫不少聖歌榮耀天主，他更組成管樂隊和合唱團，曾經帶領樂隊參加比賽得到冠軍，當時樂隊遊行宜蘭街頭還獲得縣長陳進東親到火車站迎接，傳為美談。馬仁光認為音樂可安撫人心，慰藉病患傷痛，而宗教也是安慰病人的良方，缺一都不可。

2010年3月27日，馬仁光安息主懷，31日舉行殯喪彌撒，近千人擠進教堂送他最後一程，宜蘭縣政府追贈「榮譽縣民證」表揚。2017年陳永興院長完成募款興建的「老人醫療大樓」以「馬仁光紀念大樓」為名，舉行竣工典禮，獻上宜蘭縣民永恆的懷念！



馬仁光神父（左）彈奏手風琴。圖／翻攝自《接力傳愛․全親老夢想實現—馬仁光紀念大樓》一書，天主教靈醫會出版

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集