英國攝影家約翰·湯姆生（John Thomson）（左）在宣教師馬雅各醫師的引介，首次踏上台灣，從當年的打狗（今高雄）上岸，留下打狗港及台灣原住民西拉雅族的完整影像紀錄。圖／1871年自拍像，擷自維基百科，公有領域

史詩劇《斯卡羅》於8月14日首播收視開紅盤，刷新公視開台21年首播收視紀錄！該劇第一、二集平均收視率分別為2.52及2.14，居當日全頻道之冠。《斯卡羅》的上映，也讓台灣人開始真正討論與研究起自己的歷史和過往，非常讓人覺得感動與難得。

事實上，在面臨文獻考據困難，缺乏對斯卡羅當事者的相關資料，造成後人只能旁敲側擊及李仙得、必麒麟與清國官方當時留下來的文字記載作為佐證，非常不容易。這也是現今想要「重現」與「回復」這段驚險的旅程時，異常艱辛的地方。好在，這段19世紀以降的台灣，相關資訊並非是「零」。在湯姆生的鏡頭下，留下了眾多「寶貴」與「精彩」的畫面……

1871年，英國攝影家約翰‧湯姆生（John Thomson），在宣教師馬雅各醫師的引介，首次踏上台灣，從當年的打狗（今高雄）上岸，留下打狗港及台灣原住民西拉雅族的完整影像紀錄，成為19世紀「世界看見台灣的第一個印象」。緊接著，他向北遊，抵達熱蘭遮城（今安平古堡），緊接著往新化（大目降），沿著山勢走，恰巧橫跨現今的台南、高雄、屏東，最後到達台東。

湯姆生拍攝了許多台灣原住民的生活樣貌。是真真實實呈現台灣古早的樣子！包括台灣人的生活，台灣的風景、台灣的樣貌！像是，眼神帶著一股脫俗與空靈的木柵女；穿著原住民傳統服飾，一邊叼著菸斗的全家合照；還有可以遙望遠山的台灣溪埔底景致。初次翻看這些照片，一股驚艷與神奇的感覺，油然而生。原來，台灣也有台灣獨特，而真實的生命點滴！

湯姆生用相機，記錄下台灣的人文與景物。更串起了台灣的過去與連結上此刻的我們！從中我們可以學會，用不同的視角，去抓回台灣這塊土地的故事。慢慢地，我們可以找到對土地的感情與認同！土地，是孕育我們的母親，在裡頭，我看到最真實的台灣，以及其背後的呼喚……

長期以來，我們都習慣單一族群思維化下的歷史，使得我們所看見的台灣，也是窄化框框中的台灣。從「湯姆生」的鏡頭下看見「斯卡羅」的時代，更加顯得意義非凡。如果說，21世紀的《斯卡羅》是喚醒台灣人去關注自己的國度，那麼19世紀的湯姆生的影像紀錄，就是向我們傳遞那個時代，台灣的真實樣貌！那是如此迷人、目眩與國際化……



約翰·湯姆生（John Thomson）所拍攝的木柵女。圖／擷自順益台灣原住民博物館網站