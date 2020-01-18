以大選結果來看，多數人民認同台灣是一個主權國家，並且用選票拒絕中國併吞，但是，國家名號始終是一個問題，如果沒有經過國內的國會認證，進行憲法上領土和國號變更，就無法進一步向國際宣示。圖／蔡英文競選辦公室提供（資料照）

從日治時代算起，台灣人在日本殖民之下，企圖走出一個正常國家道路，經歷坎坷，至今總結，已經超過100年，也只有這一次大選，台灣人民對國家願景，從拋棄模糊靠近真實，但也呈現了部分迷茫，因為，誠如安德森所說：「每一個族群或自我，對自己的國家，都具有不同想像」。

選後，已經有72個國家向台灣道賀，澳洲智庫甚至呼籲，美澳紐加等國家，應該以正常國家看待台灣，和台灣來往，小英也立即接受英國BBC的訪問，談到台灣是主權國家，名稱是「中華民國台灣」，正式開啟國內的國家認同的對話，無疑的，由於歷史的偶然，台灣是世界上僅存的「非典型國家」，在戰後「解殖運動」中缺席，這個國家未來的道路，不只是2300萬人關心，更關係著明日世界的版圖，民主和獨裁的競逐。

法理台獨 VS 務實台獨 美國才是關鍵

小英透過向國際傳媒談話，可以說是一種對國際社會的試探，至少，以大選結果來看，多數人民認同台灣是一個主權國家，並且用選票拒絕中國併吞，這兩點已經可以確認，但是，國家名號始終是一個問題，如果沒有經過國內的國會認證，進行憲法上領土和國號變更，就無法進一步向國際宣示，所以仍處於維持現狀，往前進一步，就是所謂「法理台獨」，這一步，也隱藏著無法預知的風險，因為中國信誓旦旦，只要台灣走向「法理台獨」，中國必定會對台灣開啟戰端，所以，謹慎的台灣人民，會在向前邁進一步之前，停下來思考，這也是為何每次民調數字，主張獨立的人來到50%上下，但是，實際上支持強硬獨派的人卻很少。

從這一次大選中，台派幾乎被剿滅來看，很多年輕人認為台灣已經獨立了，無須再搞一邊一國了，這也是所謂「務實台獨」，很顯然，社會局勢已經走到這裡，未來台派必須在政策上調整，否則也無法在體制內和民進黨競爭，統派的選票同樣低迷，新黨和統促黨兩黨，也面臨關門問題，偏統派的親民黨，在這次大選也失掉第三黨地位，被統獨模糊的民眾黨取代，客觀來看，時代力量和台灣基進兩黨，拿到10%選票，算是獨派的選票。

小英企圖把「中華民國台灣」變成國際認證的正常國家，這最後一哩路，看來很近，又有些遙遠，國民黨內保守派已經反對總統自行改變國號，美國的態度才是關鍵，美中貿易戰爭未來發展，將是觀察重點，如果以過去蘇聯崩解來看，中共政權的解體，很可能是台灣機會，而這一天何時來到，恐怕還需要觀察，台灣人必須耐心等候，中共解體的信號一響，台灣就可以變更國號，成為新的國家了。

蔣介石曾改國號「中華台灣共和國」

1971年，台灣被迫退出聯合國，在美國協助下，很可能以「兩個中國」型態，一起留在聯合國，老蔣雖然一度反對，但是，從已經揭露的文件來看，老蔣曾經指示幕僚研究台灣未來的道路，最後做出改國號的提議，把台灣改為「中華台灣共和國」，並且由楊西崑銜命，向當時的美國大使馬康衛傳遞訊息，可惜華府沒有接納而功虧一簣，美國在最後關頭，並沒有支持台灣獨立，汪浩所寫的「意外的國父」一書中說：「老蔣反對台灣獨立，但是，並不反對由自己領導的台灣獨立」，新國號把中華放在台灣共和國前面，目標是可以安撫200萬來到台灣的外省人，真正有意義的名稱，是後面的台灣共和國，現在，小英再向前進化一步，從李登輝的中華民國在台灣，進行演變，最終，中華民國和台灣畫上等號，問題是這個等號，還沒有被聯合國認證。

國台辦看不懂台灣民意的變化，所以中共的反應仍然是老調重彈，把台灣的大選，視為中國治下一省的選舉，重彈一個中國，但是，香港的反應卻值得重視，過去港民支持台灣獨立比例並不高，但是，台灣大選過後，支持台灣獨獨立和反對者，雙方比例來到黃金交叉，贊成獨立者來到62%，第一次比反對者高，這也是「反送中」運動對香港帶來的衝擊和改變。

台灣已事實獨立 愛台灣？愛中國？

大選後，國共兩黨都必須思考，無法再用「某某搞台獨」來騙選票了，因為，台灣是事實獨立已經70幾年，這是鐵的事實，台灣人也用選票認定這一點，所以國民黨青壯派主張撕毀92共識，用「一中兩國」取代，但是，國民黨保守派仍然無法接受，未來國民黨何去何從，也是一個問題。

中共這十年對台灣的滲透，也不是完全失敗，從國民黨的得票率來看，被中國感情綑綁，支持中共併吞台灣，還有3分之1選票，甚至，很多不理性韓粉，還主張中共應該攻打台灣，美國布魯金斯研究中心在大選後論壇總結：「中共短時間不至於調整對台灣策略，但是，發動武力更不可能」，總之，民進黨大選後，從戰略模糊走向戰略確定，選前把中國擺在敵人位子上，反過來看，持續戰略模糊的國民黨輸了，國民黨要思考的課題是：「愛台灣？愛中國？」，哪一個比較重要？如果沒有先弄清楚，國民黨恐怕真的會走進歷史焚化爐。