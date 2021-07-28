蔡茂堂，1950年出生於彰化，小時候他家住於彰化基督教醫院蘭大弼院長隔壁，從小就受到蘭大弼院長的疼愛和照顧，他的家境非常貧困，本來父母無法供應他的求學之路，幸好蘭院長加以鼓勵和接濟，而他成績優異，彰化中學畢業考上台大醫學院，在學中就兼三個家教，除了維持自己的學費，還能幫忙妹妹就讀北醫護專的學費，因高中時母親罹患了妄想症，他醫學院畢業就以第一名成績，申請進入台大醫院精神科當住院醫師，希望能照顧自己的母親。當時在台大有幾位同班同學都是虔誠基督徒，在學校中即常參加團契共同勉勵，畢業後要為上帝作工去服務弱小的兄弟，其中一位翁瑞亨醫師後來擔任嘉基院長時率領醫療服務團到東南亞泰北區從事醫療傳道的工作，甚至最後放棄了院長職務以牧師身分留在當地傳教；而蔡茂堂受完精神科住院醫師訓練後，也選擇到恆春基督教醫院去服務，他在台灣尾的恆春半島服務病患主持院務，同時也擔任路加傳道會的總幹事，積極參與基督徒醫師和醫學生的團契工作。沒有想到在恆基擔任院長時發生一次不幸的意外，有一次他載著兩個同事北上，要為醫院籌建新病房的經費去募款，途中竟然發生車禍，而車上的戴娓娜姐妹當場身亡，這是讓蔡茂堂內疚不已痛苦莫名，但上帝寬恕了他，戴娓娜的父母事後接納他，認了他太太做乾女兒，他成了戴家的女婿，這是上帝的愛感動了他們，因此蔡茂堂更加決心，要全心全意事奉上帝成為福音的傳播者！

1985年，蔡茂堂決心到美國進修神學課程，他先到洛杉磯的福樂神學院取得宣道學碩士，之後他受聘為東安台福教會的主任牧師，1991年他又修習台福神學院的道學碩士學位，1997年他前往芝加哥三一國際大學攻讀跨文化研究的博士學位，同時他也擔任芝加哥台福教會的主任牧師，2002年獲得博士學位，至此他已完成了神的裝備，受到完整的神學教育培養，也有了海外牧會傳道的經驗。2005年蔡茂堂全家回台，他應聘於台北和平教會事奉，他的講道內容豐富深刻幽默風趣，他的神學基礎加上醫學專業使得傳道的效果更容易深入人心，受到教友極大的歡迎，也吸引了許多其他教會團體邀請他去佈道演講，他更勤於把傳道的內容整理成文字及影像檔案，可供更多人閱讀或觀看，可以說他發揮了很大的福音傳播效果，也感動了很多心靈受傷需要神的安慰的信徒和民眾，他已經成為一個上帝的好僕人，為主做了美好的事工！

2015年，他65歲自和平教會退休，開始更廣泛的參與「海角天涯」的服事工作，當他知道偏鄉東石教會需要牧師支援時，他義不容辭的投入服務鄉下教會和信徒的事工，他又參與「創欣神學院」的教學工作和來自世界各地的傳道人員互相學習，增進彼此的靈性追求和福音傳播的推廣，這份工作是每年有十周的時間前往世界不同角落去授課；而他最後想落葉歸根是彰化出生地，他希望能回饋彰基蘭院長當年對他信仰的啟發，他能用醫師的背景傳福音給彰基還未認識神的醫師，這是他這個從醫師變成牧師的上帝僕人最想完成的心願！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集