趙榮發，1925年4月25日，生於日治時代台灣台南，1943年從當時的台南二中（今台南一中）畢業，本來赴日本唸星藥專門學校，1945年因二戰結束，他回台灣轉學入台大附設醫學專科就讀。他的父親趙篤生醫師是虔誠基督徒，在二次戰後1949年時曾擔任八里樂山園的院長（樂山園是日治時代前馬偕院長戴仁壽醫師創立，專門照顧痲瘋病人的醫院，在台北縣八里鄉），所以他還在讀醫學院的學生時代，經常有空就到樂山園協助照顧痲瘋病人的事工。從台大醫學院畢業後，趙榮發進入馬偕醫院皮膚科服務，1952年他前往香港在靈洲痲瘋療養院研修一年，回台灣後前往新莊的樂生療養院服務了二年，之後又回到馬偕醫院服務，一直到1995年退休，但他一輩子照顧痲瘋病人的事工未曾中斷。

台灣的痲瘋病人在日治時代就已有發現並開始加以治療，但在二次戰後國民政府撤退來台，大量軍隊初到台灣由於衛生狀況不佳，許多人罹患痲瘋桿菌造成傳染高峰期，由於趙榮發父親早期也曾在樂山園照顧痲瘋病患，讓他與樂山園結下不解之緣，即使在馬偕擔任皮膚科醫師，他一直兼任樂山園的董事，當樂山園沒有院長時他就代理院長的職務，數十年如一日，雖然不領樂山園薪水，卻長期奉獻痲瘋病人照顧的事工，許多住在那兒的病人早就視他為家人了。

趙榮發在馬偕服務做到皮膚科主任和內科主任，他也做過台灣省立樂生療養院的預防科主任和代理院長，他是第一個在台灣創設獨立的痲瘋病科自己擔任主任的醫師，他培訓住院醫師及一般科醫師如何治療痲瘋病人，並教學訓練醫學院學生的實習。同時他也對社會大眾推廣痲瘋病的預防教育，他救治了無數痲瘋病患，也創辦了｢台灣痲瘋救濟協會及基金會｣，他讓台灣社會過去對痲瘋病避之唯恐不及的慘境，漸漸減少病例終至絕跡，他的努力功不可沒，尤其是他視痲瘋病人為朋友，為病人診療時從不戴手套，這樣的｢視病如親｣精神令人感動，1996年他獲頒第五屆｢醫療奉獻獎｣，2018年他獲頒皮膚科醫學會｢終身成就獎｣，可說是實至名歸！

趙榮發經歷過二次戰後台灣社會的動盪，目睹1947年228事件的悲劇，本來讀醫學院時想說畢業後要出國進修，找機會逃離白色恐怖時期戒嚴體制下的台灣，但他沒想到上帝將他與台灣的痲瘋病人擺在一起，就像聖經中受盡苦難的約伯一樣，要他服事最弱小的兄弟為上帝作工，他和痲瘋病人一輩子相處，陪這些受苦的病患走過死蔭的幽谷，後來回想起來他內心充滿感謝，因為他也見證到台灣社會經過苦難走向自由民主的道路，由於他的虔誠信仰，他也擔任台北市基督教青年會的理事長，又創辦了中華民國基督徒醫學協會，鼓勵更多的基督徒醫師為主奉獻照顧弱勢病患，他的一生為上帝做了美好的見證。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集