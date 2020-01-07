住在枋寮，可說人盡皆知的公民記者張仁吉以紀錄片「島南之光」感謝黃國昌委員幫助枋寮人脫離樂樂養雞場痛苦的日子，充滿正義感的張仁吉說，我只是這在枋寮的普通人，但我要呼籲屏東鄉親：政黨票就是⑥號時代力量、屏東第二選區就是⑧張怡。

藍綠都不敢辦、不想辦、不願意辦的樂樂養雞場，只有 時代力量的立委黃國昌敢幫屏東人出聲，政黨票不投時力你要投給誰呢？

為什麼屏東人陳情案件要找北部的黃國昌？住在枋寮，可說人盡皆知的公民記者張仁吉以紀錄片「島南之光」感謝黃國昌委員幫助枋寮人脫離樂樂養雞場痛苦的日子，他還與自救會長、鄉代林文央以直播要在選後狀告業者縣議員周碧雲。

充滿正義感的張仁吉說，我只是這在枋寮的普通人，但我要呼籲屏東鄉親：政黨票就是⑥號時代力量、屏東第二選區就是⑧張怡。

選舉前遭撤照的樂樂養雞場，其主體建築還在，業者也向農委會等訴願，選後會不會又復照?飽受臭味污染的枋寮當地人心中都有個大哉問?張仁吉在臉書PO上：為什麼屏東人陳情案件要找北部的黃國昌？並以直播說些小故事。正在全國巡迴的黃國昌因日前黑鷹直升機失事而暫停行程。

黃國昌到了水底寮還私下再專程走訪樂樂養雞場拍照，張仁吉肯定黃國昌持續關心，張仁吉有感的說：屏東沒藍綠，人民也沒藍綠，人民要的就是會作事的立委，就是這麼簡單而已！

「百萬人民挺⑥時代力量」第七天！ 立委黃國昌今到彰化與台中與彰化縣議員 吳韋達 和不分區立委候選人吳佩芸在三民市場，接著10點開始就在彰化市區車隊掃街，緊接著下午2點，黨主席 徐永明 將跟時代力量的車隊會合，從烏日進入台中市區，一路經過南區、西區、南屯、西屯等地，晚上6點會在一中商圈定點宣講；接著會在逢甲夜市作宣講…….

有網友在看網路直播後轉分享社群說：時代力量沒有兩大黨龐大資源，沿街沒有動員拍手部隊，沒有放鞭炮，真正向人民苦行宣講，大家分享，挺時力！就是挺自己......

(無限期支持黃國昌老師FB)

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