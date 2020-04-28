荷蘭27日宣布將在台辦事處改名為「荷蘭在台辦事處」荷蘭代表紀維德（Guy Wittich）27日還解釋更名顯示:「少一點、多很多」。未料，此舉引來中國不滿，中國駐荷蘭大使館今（28）日提出嚴正交涉，要求荷蘭做出澄清。圖/取自荷蘭在台辦事處推特

荷蘭27日宣布將在台辦事處改名為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），台荷關係更加密切。荷蘭代表紀維德（Guy Wittich）27日還解釋更名顯示:「少一點、多很多」。未料，此舉引來中國不滿，中國駐荷蘭大使館今（28）日提出嚴正交涉，要求荷蘭做出澄清。

中國「環球網」報導，中國駐荷蘭大使館28日做出回應，對此事表達嚴重關切，已與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並向對方提出嚴正交涉。

中國駐荷蘭大使館強調，台灣問題涉及中方核心利益，堅持一個中國原則是發展中荷關係的政治基礎。中方敦促荷方切實恪守堅持一個中國原則的承諾，妥善處理涉台問題，以實際行動維護中荷關係健康穩定發展。

由於台灣捐贈荷蘭60萬片口罩，荷蘭為了感謝台灣捐贈口罩，在荷蘭的國慶日國王節，專程空運3999朵荷蘭國花鬱金香來台，表達對台灣第一線醫護人員的謝意。荷蘭代表紀維德（Guy Wittich）27日表示，辦事處的業務在過去幾年擴展了許多新領域，因此即日起改名「荷蘭貿易暨投資辦事處」（Netherlands Trade & Investment Office）簡化為「荷蘭在台辦事處」（Netherlands Office Taipei），「少一點、多很多」，辦事處也配合荷蘭改變全球識別形象，發表專屬的識別標誌、更新網站。

紀維德指出，荷蘭辦事處除贈鬱金香與專用花器給外交部長吳釗燮，更在台灣最多人確診武漢肺炎的4個都市，包括台北、新北、桃園、台中，準備上千朵特別空運來台的橘色鬱金香，由辦事處親手繫上荷蘭國旗三色緞帶和卡片，搭配荷蘭焦糖煎餅，送到流行疫情指揮中心、指定收治重症患者與部分市轄的31家醫療院所，以及桃園國際機場等33個單位。