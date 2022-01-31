黃金火，1895年11月7日出生於台南府城，時值台灣割讓給日本，黃金火的父母由嘉義遷居台南，借住於親戚居所，販賣冥紙為生家境貧苦。他到12歲才入台南第二公學校（今之台南市立人國小），1911年畢業時18歲，他報考總督府醫學校以第二名錄取，而獲得公費補助，1917年他以第一名成績畢業，回台南病院外科任職，1922年他自行開業，是台南第一代的外科醫師，1920年他與學弟韓石泉（同在台南病院任職內科）合開「共和醫院」，分掌內、外科，成為當時台南有名的醫院。由於兩人接受西方文明思潮影響，積極加入當時蔣渭水領導的台灣文化協會，推動文化啟蒙，與台灣第一位留學德國的醫學博士王受祿，並稱為台南的文協三要角，在議會請願運動時他們都是重要的推手，而主張廢除總督府的惡法（六三法），1923年引發治警事件時，他們也都曾被日警逮捕。
黃金火不僅參加文化協會的演講會，後來更積極推動文化演劇的活動，以戲劇的形式批判當時的社會習俗及高壓政策，宣傳新觀念、新知識，娛樂民眾教化人心，受到民眾極大的歡迎。1926年黃金火成立台南文化劇團擔任編劇及導演，他不僅出錢出力，也放下身段粉墨登場，他還擅長詩詞創作，也創作歌曲，1927年台南文化劇團首次公演，劇目有「憨大老」、「愛之勝利」、「非自由之自由」三場台語劇，他們用演劇提倡台語，並將服飾及舞台現代化，配合新的音樂詞曲，帶動了1930年代台灣流行歌曲的發展。1935年黃金火還當選台南市議員，並擔任台南市醫師會的副會長，但在二次大戰期間，他因協助赤崁勞動青年會的成員陳天順偷渡，被日警拘禁91日並嚴刑拷打，獲釋後身心俱疲，此後就不再過問政治，而專心行醫，1945年二戰末期台南遭受美軍的轟炸，他也只好避難至鄉下。
黃金火的次男文隆6歲時過繼給舅母改姓蔡，蔡文隆1947年考取台大醫科，1953年畢業後前往基隆八堵礦工醫院外科任職，1960年回台南開設蔡外科醫院，1965年黃金火、蔡文隆父子倆重建「共和醫院」，遷至新址在台南市永福路上，五層樓的建築頗具規模，增添各項設備聘有5名醫師，涵蓋內、外、婦、兒及皮膚科，改稱為「共和綜合醫院」，當時是台南頗負盛名的醫院業務鼎盛，1971年時病床數已達48床，求診的病人甚多。黃金火樂善好施，對窮苦病人免費施醫，深受醫界和民眾敬重，被稱為台南醫界的常青樹及楷模。1987年11月8日黃金火去世，享壽93歲。
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