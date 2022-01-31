黃金火，1895年11月7日出生於台南府城，時值台灣割讓給日本，黃金火的父母由嘉義遷居台南，借住於親戚居所，販賣冥紙為生家境貧苦。他到12歲才入台南第二公學校，1911年畢業時已18歲，他報考總督府醫學校以第二名錄取，而獲得公費補助，1917年他以第一名成績畢業，回台南病院外科任職，1922年他自行開業，是台南第一代的外科醫師，1920年他與學弟韓石泉合開「共和醫院」，分掌內、外科，成為當時台南有名的醫院。由於兩人接受西方文明思潮影響，積極加入當時蔣渭水領導的台灣文化協會，推動文化啟蒙，與台灣第一位留學德國的醫學博士王受祿，並稱為台南的文協三要角，在議會請願運動時他們都是重要的推手，而主張廢除總督府的惡法（六三法），1923年引發治警事件時，他們也都曾被日警逮捕。

黃金火不僅參加文化協會的演講會，後來更積極推動文化演劇的活動，以戲劇的形式批判當時的社會習俗及高壓政策，宣傳新觀念、新知識，娛樂民眾教化人心，受到民眾極大的歡迎。1926年黃金火成立台南文化劇團擔任編劇及導演，他不僅出錢出力，也放下身段粉墨登場，帶動了1930年代台灣流行歌曲的發展。1935年黃金火還當選台南市議員。

黃金火一生樂善好施，對窮苦病人免費施醫，深受醫界和民眾敬重，被稱為台南醫界的常青樹及楷模。1987年11月8日黃金火去世，享壽93歲。