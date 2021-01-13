川普2021.1.12訪問位於德州里奧格蘭德山谷（Rio Grande Valley）的邊境小鎮阿拉莫，為了紀念美墨邊境400多英里邊境牆的完工。圖／擷自PBS News hour影片

美國總統川普星期二（1月12日）表示，推動對他的彈劾將引發巨大的憤怒和分裂，對美國十分危險。美國國會眾議院民主黨人正在推動針對川普總統的二次彈劾，計劃最早於星期三投票，除非川普辭職或副總統彭斯使用憲法權力罷免總統。

川普星期二在德州南部邊境小鎮阿拉莫視參觀邊境牆發表講話時說，彈劾是針對他的「獵巫」行動的延續，將會引發巨大的憤怒、分裂和痛苦，並對美國構成威脅。

他說：「彈劾騙局是我們國家歷史上最嚴重和最惡毒的獵巫行動的延續，將會造成巨大的憤怒、分裂和痛苦，遠遠超過大多數人的理解，這對美國十分危險，尤其是現在這個十分脆弱的時期。」

川普提到上週三發生的衝擊國會暴力事件。他表示，他一貫堅持的是尊重美國的歷史與傳統，而不是將其拆毀，主張法治而不是暴力或騷亂。

他說：「現在是時候讓我們的國家療癒，是時候平和與冷靜下來了。」

這是川普總統在衝擊國會事件發生後首次公開講話。他在事件後第二天曾在推特上發布一則視頻，譴責暴力事件，並表示將確保與拜登政府的順利交接。

上週三，在川普在集會上呼籲支持者前往國會，抗議國會對拜登贏得總統大選的認證之後，他的一些支持者闖入國會大廈並發生暴力衝突，造成五人死亡，包括一名國會警察。

川普星期三早些時候表示，他在集會上對支持者所說的話是「合適的」。他說：「他們分析了我的演講，我的用詞和最後一段話，最後一句話，大家認為是完全合適的。」

但是他表示，他不希望發生暴力。他說：「就此而言，我們不希望有暴力，我們絕對不希望有暴力。」

衝擊國會事件引起廣泛譴責，尤其是國會民主黨人。他們認為川普總統在此次事件上負有一定責任。

國會民主黨領導人表示，如果在周三前川普總統不辭職或者彭斯副總統不使用憲法權力罷免總統，他們計劃在周三對總統發起彈劾。

眾議院星期二將就一項決議案進行投票，要求副總統彭斯和內閣啟用憲法第25項修正案第四條款，罷免川普總統。這項修正案允許副總統和內閣多數成員宣布總統「無法履行其權力和職責」從而解除總統的權力。

但是無論是彭斯還是任何內閣成員都沒有公開表示支持這樣做。

川普在星期二的講話中說，第25項修正案對他是「零風險」。

眾議院議長佩洛西星期一在一項聲明中表示：「總統對我們的憲法，我們的國家和美國人民構成迫在眉睫的威脅，必須立即下台。」

國會民主黨人星期一提出針對川普總統的彈劾條款，稱「如果允許川普繼續執政，他將繼續對國家安全、民主和憲法構成威脅，其行為方式與自治和法治嚴重不符。」

彈劾決議案列舉了川普無根據地指責自己因選票和計票違規而被騙走第二個四年任期；他向南部喬治亞州的選舉官員施壓，要求他們為他「找到」11,000多張選票，以超過拜登在該州的得票；以及他在上週三的一次集會上發表聲明，敦促數千名支持者前往國會大廈遊行，向立法者施壓，要求推翻選舉結果。

但是川普的任期將於下週結束，彈劾案需交由參議院審理，而參議院目前處於休會，直到拜登就職前一天的1月19日才復會，而且參議院是否會對川普定罪也未可知。定罪需要三分之二參議員的支持，在1月20日的就職典禮前，共和黨仍掌控參議院多數議席。

彈劾案的審理甚至可能在川普總統離任後進行，對此一些民主黨人擔心，這是否會阻礙拜登總統的議事安排，拖累參議院批准拜登政府內閣提名的進程，並分散國會在新冠等關鍵議題上的注意力。

川普星期二到訪的邊境牆位於德州里奧格蘭德山谷（Rio Grande Valley）的邊境小鎮阿拉莫。白宮表示，訪問是為了紀念美墨邊境400多英里邊境牆的完工以及川普政府在移民改革上所做的努力，而這正是川普做出並且兌現了的承諾。

川普在星期二的演講中說，他的邊境措施和移民改革，包括建造邊境牆和加強邊境執法，使得非法越境和毒品走私活動大幅下降，保障了國家安全，保護了美國工人的生計和民眾的健康與安全。

他說，希望這些政策能夠延續，如果終結，將把美國置於危險境地。

他說：「我們國家的安全必須凌駕於政治之上。我們有許多分歧，但是我們都應認同，迫切需要保護我們的邊境，保護我們的國土，讓執法人員履行他們的任務，而這些不應受到政治的干預。」

截至1月8日，美國海關和邊境保護局表示，川普政府完工了453英里的邊境牆，其中80英里是新建的，其餘為取代原有的邊境障礙設施。川普總統說，還有300英里的邊境牆在建或重建。

當選總統拜登在競選中承諾將停止建牆，重點利用科技來加強邊境安全。但是目前尚不清楚拜登政府將如何處理已經招標在建的項目。