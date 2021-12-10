1956年，陳以德和其他四個台灣留學生，林榮勳、林錫湖、盧主義和楊東傑，在美國費城成立海外第一個台灣獨立運動組織，叫做「台灣人的自由台灣」。圖／劉重義提供

接著盧主義先生傳來，91歲的陳以德教授，11月20在賓州愛丁堡（Edinboro, Pa）的住宅過身。雖講人生行過91冬久來結束，並無通過度呣咁，總是，若就伊一生付出青春所追求的台灣獨立目標，卻在上尾一哩路被自己台灣人所扶持大叢的本土政黨來棄捨，相信陳以德和真濟過去幾冬往生的政治受難者，攏帶著這種「無看著台灣獨立」的怨嘆來離開世間。

1956正月初1，陳以德和其他四個台灣留學生，林榮勳、林錫湖、盧主義和楊東傑，在美國費城成立海外第一個台灣獨立運動組織，叫做「台灣人的自由台灣」（Formosans’ Free Formosa），簡稱3F。這個組織後來1970正月初1發展做「世界台灣獨立聯盟」，對台灣島內的民族民主鬥爭，有祙當忽視的影響。

陳以德是澎湖人，台南一中畢業後考入台大法律系，1952畢業，屬於第一期被調的「預備軍官」。在鳳山受訓期間，拄著蔣介石生日，伊特別組樂團演奏，向蔣介石致敬。伊行上革命，後來並長期領導獨立運動，反映台灣青年的覺醒，嘛證實台灣獨立的思想在彼當時已經在發芽。

1954在林榮勳的協助下，陳以德取得賓州大學的入學資格，來費城讀國際關係。拄到費城彼日，林榮勳接伊到住所，隨時給伊講蔣介石在台灣的暴行惡政。伊為著瞭解真實狀況，歸冥和林榮勳展開激烈的辯論。突然聽著真濟過去無注意思考的觀念，陳以德後來講伊歸冥睏攏祙去。

伊努力深入思考並掌握台灣問題的民族壓迫本質，予伊成做台灣獨立運動啟蒙階段重要的經營者。伊將辛苦拍工賺的錢，用來幫助其他台灣留學生，用來宣傳台灣獨立的理念。

3F在1958改組做「台灣獨立聯盟」（United Formosans For Independence），簡稱UFI，3F到UFI基本上停留在秘密社團的階段。到1961的二二八，才由陳以德以UFI主席的身份，在紐約開記者招待會，正式公開台灣獨立運動的活動。彼年8月初4，陳以德趁蔣家政權「副總統」陳誠到聯合國訪問彼日，發動了北美洲台灣人第一次歷史性的示威。參加的人數雖然真少，却吸引了美國傳播界的重視，得著新聞和電視的報導。

當假「支那民國」在聯合國佔支那席位的問題，開始受著挑戰之時，安娜堡密西根大學學生會，舉辦了一擺支那問題和台灣前途的討論會。應邀演講並參與辯論的是：代表美國百萬人委員會的耶魯大學政治系教授David Rowe、自由派的俄勒崗州眾議員Charles Porter以及代表台灣人觀點的陳以德。結果，辯論會的意見傾向贊成支那共產黨入聯合國代表支那，嘛支持台灣人民自決。會後，支那黨的學生圍陳以德，對伊惡言惡語並且企圖動手拍伊，無一個在場的台灣學生敢出面支援伊。

1965年5月，廖文毅變節回台隔日，蔣政權央陳以德的老爸來美國，帶一大堆有關廖文毅的報導，勸伊放棄台灣獨立運動。陳以德真堅決拒絕彼種要求。彼年9月初7，宋美齡來在紐約開記者招待會，《紐約時報》在當日刊出一篇陳以德的投書，指出蔣介石反攻無望，因為台灣兵無願意做無意義的砲灰。記者用這篇投書內容，當場要求宋美齡做評論，予宋美齡真歹看。

陳以德在海外領導獨立運動，伊的小弟因為按呢祙當出境。陳以德知影了後，著寫批予已經轉去台灣的宋美齡，講：您大姊宋慶齡在支共政權任職，妳會當自由出入，為何阮小弟因為兄哥的政治行為著受牽連。伊警告宋美齡，若無放小弟出來，伊要就遮公開投書。結果，一月日後就放伊的小弟來美國。

「全美台灣獨立聯盟」1966在費城成立，陳以德被選做第一屆主席。伊在重組後的第一期FORMOSAgram宣示：「台灣獨立運動的龍骨，無因為廖文毅的變節來拗折，在北美洲的台灣獨立運動嘛無按呢來消沉，反轉，阮克服了暫時的挫折，聯合起來比以前閣較堅強！」革命的火把在1967傳予新的一代。陳以德去俄亥俄州的Bowling Green大學教書，繼續關心伊付出青春和心血的台灣獨立運動。我在整理《風起雲湧》彼本冊時，伊真熱心寄原始資料幫助我釐清一寡史實。

為著紀念3F成立60週年，2016正月初1台灣民族同盟和幾個主要的本土社團，在台北雙連教會舉辦盛大的「新而獨立的國家紀念音樂會」，會中介紹並頒榮譽匾予開創3F的費城五傑。陳以德和盧主義攏特別撥工對美國轉來參加。

萬事起頭難，尤其反統治勢力壓迫的運動閣較按呢。初開始，攏是真少數閣真有理想的青年，呣驚挫折勇敢喚起社會的覺醒。陳以德盡心盡力負起伊的民族責任，賰耶著是咱的責任來完成。



2016正月初1台灣民族同盟和幾個主要的本土社團，在台北雙連教會舉辦盛大的「新而獨立的國家紀念音樂會」，會中介紹並頒榮譽匾予開創3F的費城五傑。陳以德和盧主義攏特別撥工對美國轉來參加。左2起：楊東傑、陳以德、盧主義，劉重義。圖／民報資料照，林冠妙攝