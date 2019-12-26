新黨提名的不分區立委候選人邱毅，偕同國民黨副秘書長蔡正元及黨籍不分區提名人張顯耀，25日以諧音「耀正毅連線」為名，召開「民進黨暗黑網軍」揭弊記者會，聲稱已掌握民進黨私底下豢養網軍的證據。會中，邱毅一一出示會議與電子郵件往來等相關文件，並稱手中資料顯示，民進黨以「惟勤公關」與「南風整合行銷」兩公司為名豢養網軍，唆使、指揮網軍攻擊賴清德與呂秀蓮等民進黨黨內同志，甚至還假扮時代力量的網軍去攻擊柯文哲。此外，民進黨網軍還將楊蕙如等50餘帳號納入友軍名單中。

邱毅在記者會中出示一封時間記錄為2018年7月23日下午1點27 分的電子郵件文件，內容顯示為民進黨黨中央新聞輿情部陳泳璋與南風整合行銷董事湯文馨的溝通內容（湯文馨曾擔任民進黨立委黃國書的助理），雙方商討履行合約中規定的第二期款項付款。邱毅說這封電郵往來，顯示民進黨黨中央於去年委託網軍南風公司執行的明確事實，邱毅還說2017年是由惟勤公關負責。邱毅說他仔細查察各項證據後發現，南風公司每半個月將執行成果回報給民進黨中央，還用「祖母綠」跟「賴功德」來攻擊前副總統呂秀蓮與前行政院長賴清德等人。



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邱毅還在會中揭露一份名為「網路宣傳2.0」的計畫，邱毅形容這項計畫是民進黨的「二代網軍」，計畫中有指揮樞紐代號「2018左訓中心」，任務有專責介入臉書與ptt發文的「鄉民風向球」，以及機動攻擊的「快打小組」，還有專責讚揚執政黨地方縣市政績的「綠色品保小組」。邱毅說，二代網軍計畫是以甯祥豪的「深口袋行銷公司」為核心，每半個月向民進黨中央提交成果，還曾經跟蔡英文總統報告一份近百頁的「網路媒體新行銷計畫」。二代網軍的主要攻擊對象包括國民黨和韓國瑜、吳敦義，甚至新設有「媒體別鬼扯」粉專，以抹紅方式專打「不聽話配合報導」的媒體。

張顯耀則點明民進黨二代網軍經費出自黨的輿情部，但他認為實際上是用政黨補助款，也就是拿納稅人的錢來養網軍。張、邱、蔡三人並呼籲全國人民到各地民進黨立委競總要求「交出楊蕙如」，否則明年1月11日就投票制裁民進黨。