許鴻源，1917年10月23日，生於彰化和美，他是家中第五個兒子，父親許仰嵩經營雜貨批發生意，是虔誠基督徒。1937年他從嘉義農專畢業後，在家人和長老教會支持下前往日本留學，先就讀明志學院社會福利科，後轉學明治藥專，1941年他受寄宿家庭主人精神科醫師加藤普佐次郎博士鼓勵，進入東京帝大藥學系研究所就讀，畢業後仍留校研究生藥學，直至二次大戰結束，許鴻源回到故鄉台灣並設立了「順天堂藥廠」。

1946年，許鴻源拜訪東大校友曾任職台大附設醫院藥局的塚本赳夫，受其推薦至台灣省衛生試驗所任職，並於1951年出任所長。由於他與日本藥界熟識，幾乎每年都會邀請日本藥界學者來台演講，1962年他更前往日本拜訪小太郎藥廠與長倉藥廠，認識了在長倉製藥研究所任職的顏焜熒，兩人開始合作將標準化、科學化製藥流程引進台灣，並研究中藥濃縮製劑及科學化中草藥產品。為了推動科學化中藥，許鴻源努力於各縣市邀請中醫師公會舉辦座談會，邀請學者甚至禮聘日本知名學者前來演講座談，介紹科學中藥的好處，甚至邀請著名中醫師馬光亞示範門診使用科學中藥醫治病患，最後因順天堂藥廠符合國家GMP標準，其生產的科學中藥也獲得健保制度在1995年列入給付，讓許鴻源不僅在台灣製藥界佔有一席之地，更曾獲得日本生藥學會會賞，並入選為日本醫藥名人錄，他被譽為台灣科學中藥之父是當之無愧。除經營藥業獲得成功，許鴻源也曾任教於多所醫學院擔任藥學系教授，並曾於1971年出任衛生署藥政處長，也曾擔任中國藥學會台灣省分會理事長，可見其對公共事務積極參與，服務同業，教育年輕學子的熱忱！

許鴻源對台灣另有重大的貢獻是對美術的熱愛收藏，據其自述自小喜歡看畫，長大後有錢開始買畫，第一張買的就是廖繼春（日治時代台灣重要前輩畫家）的畫，因他們是鄰居又同屬台北和平基督長老教會，受廖繼春影響，許鴻源開始收藏台灣重要本土畫家的作品，例如洪瑞麟、陳澄波、李梅樹、謝里法、廖修平……等台灣重要畫家的作品，且成立「順天美術館」善加保存並對台灣畫家大力支持。最令人感動的是許鴻源退休移居美國後，竟然在逝世前交代家人要將他所有收藏品全部捐回台灣，這是台灣社會有史以來最重要的美術作品捐贈，不只是價值無法估算，更表露出許鴻源對故鄉台灣的熱愛和無私的奉獻，因為他認為這些作品是台灣藝術家的結晶，也是台灣人的文化遺產和精神寶藏，不能只屬於他個人所有。

1991年，許鴻源回到上帝的懷抱。2019年「順天美術館」的652件畫作真的由他的兒子許照信遵照他的遺願，捐回給台灣的文化部，這是台灣美術史上最感人的畫面！



「順天美術館」2018.9.22正式與文化部簽約全數捐贈。圖／擷自順天美術館網站影片

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集