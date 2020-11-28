朋友問我，「你還堅信川普連任嗎」？我回答他，「民主黨已經被中共滲透，看看目前發表內閣中一堆華府建制派，就可以理解一二了，不要只聽政客的口頭之言，川普不是完美的政客，但是真正以行動打擊中共的川普必須連任，否則，一但中共獲得喘息，禍害世界更強，台灣會很糟糕，建國之路更遙遙無期」。

我的擔心並非無理由，如同我曾經寫過的專欄〈 小心，華府建制派回來了 〉。

共和黨率先發難

26日，共和黨參議員魯比奧已經對這幾位拜登所提名內閣人員發難，並且指責從國務卿人選布林肯到中情局局長，甚至國土安全部，幾乎都屬於「擁抱熊貓派」，或者說，歐巴馬的2.0版，靠這些人保護美國還很困難，還想依靠這些人對抗中共，根本是癡人作夢，這些人就是川普口中習慣「耍嘴皮子的政客」。

事實上，美國大選已經演變成善與惡的對決，拜登還沒有真正登台，卻急著掩蓋歷史的罪惡，一股暗黑邪惡力量，已經向美國社會襲來，根據《大紀元》25日報導，當初把杭特拜登醜聞電腦，交給朱利安尼的德拉瓦郡電腦公司老闆艾薩克，遭到死亡威脅，為了逃避追殺，迅速逃離該地。

這場正義和邪惡戰爭當然會牽扯台灣。

美國印太戰略的最高情報官員史達曼，22日突然到台灣，24日又突然離去，至今沒有人知道來訪目標，只能猜測和南海戰略有關，但是，來自美國軍方的消息說，史達曼來台，涉及川普的內部鋤奸行動，意思是川普已經對「深層政府」動手了，很巧的是，被指稱涉及「多米尼」投票機器的軟件「自動聰明」smartmatics亞洲總部在台灣台北，有海外媒體猜測，兩者應該有關，否則史達曼無須親自跑一趟。

川普對抗「深層政府」已經進入關鍵時刻，目前最用力支持川普的保守派，大部分是美國福音教派，他們也是堅忍的基督徒，認為川普是真正的「天選之人」，或者說，上帝指定的人，信神的基督派遣用來對抗不信神的共產黨信徒，這是一場善良和邪惡的鬥爭，這場戰爭將會決定未來的世界走向，而且這場鬥爭已經寫在古老聖經密碼之中，根據密碼的解析，這場戰爭的勝利者是川普，川普的意思就是聖經中的「號角」，雖然勝利的過程必須幾經波折。

聖經密碼預言川普連任

聖經密碼是最古老的手寫聖經，從「死海遺卷」中，經過整理出來的最早聖經，全文是希伯來文書寫，字字相連，聽說上帝最早交給摩西的聖經，就是如此，文字間沒有間格，而所謂人類的未來預言，早就被上帝安排好，並寫在聖經之中，所以叫做「聖經密碼」。

傳說，科學家牛頓相信聖經中藏著人類的未來預言，不眠不休研究，把這些研究存放在耶路撒冷的「希伯來博物館」中，幾千頁紙張卻只是一堆難懂數字，到了20世紀電腦出現，這個研究才有了結果，一位猶太教拉比，魏斯曼德發現「摩西五經」：創世記、出埃及記、民數記、利未記與申命記，這五部經典就是上帝交給摩西的聖經，如果你從開始讀起，讀五十個字記錄一次，就會出現TORAH五個字母，這個字的意思就是「摩西五經」，多數的猶太教徒一生都在研讀五經。

魏斯曼德的發現，成為後人持續研究的基礎，以色列數學家伊利亞胡․理普斯，利用魏斯曼德的「均衡間字法」，重新排列組合，發現每四個字會出現read the code，接著把你想知道的預言植入期間就會出現預言結果，例如植入希特勒，會出現殺人，魔鬼，戰爭等等字母，植入甘迺迪，會出現刺客，暗殺相關字眼，實在令人吃驚。

1990年，一位美國記者麥克․羅德斯寧訪問這位以色列數家伊利亞胡，並且學習密碼破解方法，1994年，麥克用當時以色列總理拉賓名字做試驗，當他植入拉賓的名字，出現刺客暗殺、艾米爾以及5756，5756依照希伯來日歷算起來，就是西元1995年，麥克把這個訊息通知以色列總理拉賓，但是拉賓不相信，果然第二年傳出拉賓被暗殺，刺客就是艾米爾。

1997年，麥克․羅德斯寧把他的故事寫成《聖經密碼》，目前市場上的書就是麥克所寫。

2015年，另一位猶太拉比格拉澤深，也是聖經密碼專家，他也利用「民數記」第四章，植入川普的名字，結果是當選總統，格拉澤深說，「川普還會連任一次，並帶領人民擊敗新冠病毒，因為川普旁邊有TWO，two代表第二任，還有5780，這個數字就是2020年」，這只是巧合嗎？或者只是神話？

我只是描述《聖經密碼》故事，信不信就看你自己了，但是，這場美國大選關係世界大局，也關係台灣命運，更是善良和邪惡的決戰。



2020美國總統大選結果在十二月將正式確認。圖／擷自白宮flickr、bbc網站，民報合成