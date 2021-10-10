故宮三寶為何？也許你想到了常駐展廳的人氣文物「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」。其實有三幅深居簡出的北宋山水畫—范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風〉因其在藝術史上之珍稀價值，而有故宮「鎮院三寶」美譽，2012年亦名符其實地由文化部核定公告為國寶級古物。

范寬（約950〜1032後）、郭熙（約 1023〜1087 後）、李唐（約1049〜1130後）為宋代山水畫壇上舉足輕重的三大家，其筆墨技法、山水造境的意趣廣為後世所援引，是歷代畫家學習取法的重要典型，追慕者亦遍及皇室貴族、文人雅士和地方民間，自古至今影響不輟。本次展出的三件巨幅立軸，分別代表了北宋「巨碑式」山水畫的典範，雖非全然地模仿真境，但卻是通過對自然的靜觀與體悟，重新組織凝聚而成的理想山水典型。

故宮表示，三件國寶精品年代已近千年，且絹本質材脆弱,為了加強保護珍貴古物，減少被光線照射的時間，每次展覽至少必須間隔三年以上，且展期不能超過 42 天。自 10 月 6 日 至 11 月 16 日，故宮特別在北部院區即將進行整修工程前，規劃推出「鎮院國寶」重磅特展,距離前次「國寶總動員」（2011）三寶合體展出，已經是十年前的往事了，十分難得。

本次於展出三件鎮院國寶之外，也闢室選展受三家風格影響的九幅繪畫，時代橫跨元代到民國,各幅均呈顯了後人汲古創新的時代風貌。這些後世追仿的實例,不僅具體而微地勾勒出三家畫風的傳續脈絡，也更確立了范寬、郭熙、李唐在山水畫史上的崇高地位。在展區內，並會循環播放三件國寶的 8K 超高畫質影片，以及「走入畫中」多媒體藝術、「筆墨行旅」動畫影片等。透過上述豐富多元的展示規劃，相信當國寶劇跡重現眼前時，必定能充分滿足大家對於三寶飽遊臥看、鉅細靡遺的觀展願望。

「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展

時間：2021/10/06〜2021/11/16

地點：故宮北部院區202、204、206陳列室