思想停留在威權時代在享受台灣人民流血流淚、犧牲生命、財產、自由所成就的自由民主，但卻濫用言論自由「鄙視台灣，黑美日，紅中國」！這些才是台灣內部最大的敵人。示意圖／美國國防部資料照

極權國家法律和人文學者只是獨裁者的工具，落後國家為鞏固政權當然要從科技中脫貧，所以強調科技之重要，但拒絕西方人文科學，因為統治者害怕人民有思想不方便洗腦，中共和國民黨就是典型的例子！如英哲威廉羅素所言「人生而無知但不愚蠢，愚蠢是教育出來的」。我為什麼選擇讀交大電子工程科系？因為當時是美國在帶動電子工程革命的開始，當工程師是脫貧最快的方法！

台灣在1968 年前外貿和外匯90%主要來自森林産業，所以造成今天台灣在人均森林覆蓋率在世界排名於後段班！日本明治維新是「全面西化」其包括科技人文財經科學，所以其思想豐沛永遠是先進國家，先進國家百年公司到處都是！這是，這是永續經營的文化，尊重智慧財產權強調創新。中國呢？抄襲盜竊走捷徑！

談到建設，小蔣在「中華民國」退出聯合國後知道將來生存困難才開始「十大建設」，之前所有基礎建設，生産機構全部是日本留下來的，1975年的北一高只不過是通車 78 公里（從竹南到新莊）！鐵路對號票一票難求，而鐵道和鐵路局是日本人留下來的，而日本在 1966 年就有新幹線。日本治台許多總督是明治維新的英雄人物，但是他們當然要靠科技人員來建設。

在中國沒有掛上科技招牌是無法當領導，習近平事實上只有小學畢業程度，他的化工學位是別人替他念的！

先進國家有沒有科技人當頭，應該沒有？因為那不是重點，制度才是重要！國民黨給台灣留下的包袱，如不三不四的五權憲法架構，內部國家認同的錯亂，昨非而今是，退休將領公然通敵，......行政權過於龐大擁有國控事業肥缺可收買政客，韓非子有云「宰相出於卅郡，猛將發於士卒」人才來自民間才是重點！

很遺憾！那些思想停留在威權時代在享受台灣人民流血流淚、犧牲生命、財產、自由所成就的自由民主，但卻濫用言論自由「鄙視台灣，黑美日，紅中國」！這些才是台灣內部最大的敵人，也是台灣主要的亂源！