美國人的血液裏含有不停遷移的狂熱,這種狂熱已經離開血液,滲透到細胞。小城鎮已經在迂迴旁道、超級市場和購貨中心逐漸消失,它正在失去季節、藥草和樹根的感覺。個別還殘存著的舊式小城鎮,容許妖魔、矮子、無賴、農夫住在陳舊、傾斜的穀倉屋牆下或蜘蛛群集的城池裏。而這些城池,說不定是注意小城鎮狂熱的秘密耳朵,也是傳遞惡夢的資訊中心。在這裏,誰知道哪些鬼魂,哪些蟋蛑要和哪些蜘蛛談心!美國人自由慣了,自大慣了,以為自己是全球永遠的老大哥。911事件已經教訓美國人 : 只要兩三個不要命的瘋子,就可以毀了建國200年的驕傲;這次的新冠病毒,給美國人更大的教訓 : 一個試管的病毒,可以毀了整個國家。隨著時間的推移,美國必須逐漸地收斂脾氣,開始領略憂鬱、憤怒,領略某種程度的謙虛。

自然期刊(Nature)最新一期的一篇文章〈WHO對全球健康做了哪些事〉(WHAT US EXIT FROM THE WHO MEANS FOR GLOBAL HEALTH)提醒大家,美國退出世衛組織(WHO)對全球健康將造成甚麼後果。 傳染病毒是不長眼睛的,像新冠這種邪惡之靈,不但會降臨在窮國非洲,富國美利堅也逃不了,川普口口聲聲說,美國會取代WHO,仍對全球健康的維護進行投資,但WHO自1948年創立,72年與全球健康組織的關係,可以被美國輕易取代嗎?世界各國不是像台灣一樣都把美國當朋友的,美國的敵人可多了。加拿大本那比的西蒙·弗雷澤大學(Simon Fraser University)的全球健康政策研究員凱利·李(Kelley Lee)同意這個觀點。他說 : 「美國不可能出現在阿富汗給人們接種疫苗。美國必須依靠多邊力量與關係在幾乎沒有外交關係的國家中開展工作。」,「如果美國退出WHO,她的地位將由中國等其他國家填補。」

全球傳染病衛生安全面臨複雜化

美國總統川普及他的全球衛生政策專家宣布,將「終止」美國與世界衛生組織(WHO)的關係。宣布之前,川普對世衛組織的指責一再加碼。十天前,川普向該機構的WHO的Tedros Adhanom 發出了措辭鮮明的信,威脅要永久凍結資金,如果該組織在30天內沒有表現出demonstrate independence from China,則退出該組織。現在,世衛組織領導人和其他人正在預測其影響範圍可能從小兒麻痺症和瘧疾復發,到新冠訊息流通的障礙。世界各地的科學研究者之間的關係可能會受到破壞,美國可能會失去對全球衛生計劃的影響。「這會傷害人們。」凱利·李(Kelley Lee)說。未來以美國為主導的新的海外大流行防備措施的建議,幾乎無法平息研究人員的擔憂。他們說,這些努力可能會使世界的反應複雜化。

小兒麻痺、結核病、愛滋病毒、瘧疾和麻疹會失控嗎?

華盛頓特區喬治敦大學全球健康科學與安全中心主任麗貝卡·卡茨(Rebecca Katz)表示:國際需要充分協調來對抗冠狀病毒,因此分裂的時機不佳。他指出,這項提議就像在飛機處於半空中時打開窗戶。川普不需要國會批准即可從世界衛生組織扣留資金,目前尚不清楚他是否會要求從WHO撤資。去年,美國政府向世衛組織提供了約4.5 億美元。美國提供了WHO根除脊髓灰質炎(小兒麻痺)預算的27%;預算的19%用於解決結核病,愛滋病毒、瘧疾和麻疹等疫苗可預防的疾病;並將其預算的23%用於緊急醫療行動。研究人員說,如果這些舉措減少,死亡和痛苦將激增。

倫敦衛生學院的流行病學家David Heymann 和熱帶醫學家說,這也將浪費美國過去的努力,特別是對小兒麻痺症的投資上。他說,通過花費數億美元的疫苗接種運動而獲得的收益將被損失。川普的新舉措表示,美國政府將繼續通過援助組織及其自身機構為全球衛生事業提供資金。擬議中的立法建議政府可能正在考慮替代方法。Devex 是一個專注於全球發展的在線平台,據報導,美國國務院正在散發一項25億美元計劃的提案,該計劃將監督國內和國際大流行的應對措施。上個月底,向參議院提出了「 2020年全球健康安全和外交法案」的擬議法案。《自然》雜誌指出,這項法案將批准一項30 億美元的國際計劃,以遏制國內外的流行病,並由美國國務院的總統任命人監督。

世界衛生組織長年來的努力與成就不應該被一筆塗抹

位於華盛頓特區的智囊團全球發展中心高級研究員阿曼達·格拉斯曼(Amanda Glassman)表示,她和她的同事們歡迎美國為打擊全球流行病而做出的努力。但是,她認為這種並行的努力,可以與強大的世界衛生組織一起有效地發揮作用。因為與國家建立夥伴關係不是輕易可以建立的,必須數年時間的默契,而WHO在美國沒有在某些地區開展這類工作的經驗。瑞士日內瓦國際與發展研究學院全球健康研究員蘇麗· 穆恩(Suerie Moon)說,即使在美國早已運行的國家計劃,以應對愛滋病、瘧疾和其他健康問題,但世界衛生組織長年來的努力與指標性的成就仍不應該被一筆塗抹。世衛組織與美國機構研究人員之間的分歧,可能削弱長期的合作關係。

此外,世衛組織中有大約180名流行病學家、衛生政策專家和其他工作人員來自美國,數十名美國人擔任訪問學者和實習生在該組織工作。研究人員說,世衛組織將在短期內倖免於美國的資金凍結,因為其他捐助者將提供幫助。例如,中國國家主席習近平已承諾為冠狀病毒反應提供20 億美元。隨著時間的流逝,美國可能會在國外失去影響力。具有諷刺意味的是,這正是川普政府所不願看到的。