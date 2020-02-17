清明節將到，中國各地的台商返台掃墓，由北京、上海、浦東、成都、廈門等機場，搭乘班機返台。移動的交通工具，帶來旺盛的感染源，會不會形成台灣的防疫破口，政府應防患於未然。圖／陳惠卿

一名「白牌計程車」司機，15日晚間因肺炎合併敗血症死亡。中央流行疫情中心宣布國內新增2例武漢肺炎個案，台灣境內累計達20例。隨著本土死亡病例出現，口罩的需求恐怕會產生恐慌性上升，又會陷入一陣搶購潮。

這個「白牌司機」在台中清泉崗機場載客，載過中港澳乘客，車子曾到過台南、高雄、屏東、墾丁等地。死者無出國旅遊史，也非確診病例已知密切接觸者，因而中央流行疫情中心聲稱這個死亡個案並不代表「台灣出現疑似社區感染」。

這個個案讓人想到日本前陣子也發生司機確診的病例，他的岳母受到病毒感染身亡（死後才確診），這個事件讓日本人大感恐慌，批評是日本邊境管理失敗，「防疫大破功」。

同樣的，台灣發生的「計程車司機之死」，也讓國人感到震驚， 2月3日發病的患者，到15日才確診，整整晚了10天以上，是不是代表台灣防疫的警鐘已經敲響？在整個台灣社會對疫情高度關注下，怎麼還會有這樣的情況發生呢？

這個死亡事件的發生，象徵台灣社會的防疫措施進入到下一個進程，在過去的二週，包括指揮中心在內，整體社會都處在「我們沒有社區感染」的前提下防疫，如今可能要徹底改變做法，隨著本土死亡病例的出現，今後要更加嚴格檢驗社區是否有感染情形。

台灣出現的武漢肺炎死亡案例，指揮官陳時中在記會上不斷強調是「主動採檢」、「主動發現」。可是「通報定義」決定了醫護現場是否通報採檢武漢病毒，而所謂的「通報定義」是由指揮中心決定的，之前採檢量能都用在應付有旅遊史、接觸史的中港澳客，導致該患者2月3日就醫，診斷為肺炎，卻因為「不符通報定義」而沒有做武漢病毒採檢。直到2月12日開始做回溯採檢，才在15日發現。

這個事件的發生，說明台灣早就具有及早發現社區感染的檢驗量能，可是通報定義卻跟不上疫情發展，如果不是追查1月31日至2月12日期間所有值得懷疑的潛在病例，可能也不會發生這個病例，難道這不是防疫上的漏洞，需要進一步的檢討改善嗎？

其實台灣接下來的挑戰才要開始，接下來是清明節時節留在中國各地的台商返台掃墓的風潮，他們即將由北京首都、上海虹橋、浦東、成都雙流、廈門高崎等等機場，搭乘班機返台，雖然蔡英文總統宣稱台灣已經做好「準備」，可是防疫工作不能容許有僥倖的心理，移動的交通工具，帶來旺盛的感染源，會不會形成台灣的防疫破口呢？

隨著本土死亡病例的出現，社會再現恐慌的心理，是在所難免現象，幸好台灣的口罩產能逐漸提升，可以改善「一罩難買」的情況，也是不幸中的一個「福音」！