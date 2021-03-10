白宮宣布本週五拜登總統將與日本首相菅義偉、印度總理莫迪及澳大利亞總理莫里森，進行「四方安全對話機制」（Quad）會議，這是第一次進行國家領導人層級的四方機制會議將討論印太地區策略。

白宮宣布，本星期五拜登總統將首次召開「四方安全對話機制」（QUAD，The Quadrilateral Security Dialogue）領袖會議，以往四方機制會議都是外交部長參加，這是第一次提升到國家領導人層級。拜登總統將透過視頻，與日本首相菅義偉、印度總理莫迪及澳大利亞總理莫里森進行會議。白宮發言人莎琪在3月9日星期二的白宮新聞簡報會上談到拜登總統將談論的內容。

莎琪說：「星期五早上，拜登總統將透過視頻與四方安全對話機制的領袖們開會，包括日本首相菅義偉、印度總理莫迪，以及澳大利亞總理莫里森。四方機制在2004年大海嘯之後設立，2007年正式成立，一直都有經常性的會議，不過都是工作會議及外交部長層級會議。星期五的四方會議將是第一次提升到領導人階層。拜登總統將多邊接觸視為要務，我們與印太地區的盟友跟夥伴們緊密合作，將討論一系列議題。預計將討論國際社會正在面臨的新冠病毒威脅、經濟合作，當然還有氣候變化。」

川普總統退出現在已經改為CPTPP的TPP，拜登政府是否重新加入這個多邊貿易協定是亞太地區國家十分關注的。白宮發言人莎琪表示，本星期五的會議並不會直接與此相關，不過將透過本次會議進行, 比以往都更高層的經濟合作討論。

包括美國、日本、印度跟澳大利亞的「四方安全對話機制」在2007年正式成立，除了提供四國高級官員討論區域安全的平台，也舉辦聯合軍事演習。北京曾經指責四方安全對話機制是「企圖限制中國的發展」。

星期二在參議院關於印太地區的聽證會上，美軍印太指揮部指揮官戴維森上將表示，中國是21世界最大的威脅。

美軍印太指揮部指揮官戴維森上將說：「現在請允許我重點談談21世紀對安全最大的長期戰略威脅：中國。與我們的自由和開放願景形成鮮明對比的是，中國共產黨通過對內壓制和對外咄咄逼人，推行一種封閉和威權體系。美國和我們的盟友在該地區面臨的最大危險是針對中華人民共和國的常規威懾力的削弱。如果沒有令人信服的威懾力，中國將有恃無恐地繼續採取行動，取代以規則為基礎的既定國際秩序和我們對自由開放的印太地區願景所體現的價值觀。我們在印太地區的威懾態勢必須顯示出能力、實力和意願，徹底讓北京相信，通過軍事力量實現其目標的代價過於高昂。確實，我們必須盡一切可能阻止衝突。我們的首要任務是維持和平，但我們絕對必須做好準備，一旦競爭轉為衝突，我們就必須打贏。」

《南華早報》3月9日報導，中國主管外事的政治局委員楊潔篪跟中國外交部長王毅，將到阿拉斯加的安哥拉治市，與美國高層官員會晤。白宮發言人莎琪在星期二的白宮新聞簡報會上表示已經看過此報導，但是沒有正面回應。

莎琪說：「拜登總統在2月10日已經跟中國國家主席習近平通過電話，而我們期待更多接觸機會，但目前沒有決定或確認任何細節。我們有直接接觸。當然我們透過那些接觸，與中方討論了一系列的議題，而對於讓我們擔憂的事情，也不避諱的告訴他們，不過我們同時也尋求合作機會。」

楊潔篪與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）2月6號進行首次通話。之後美國國務院發出新聞稿，表示布林肯在通話中強調美國會持續捍衛包括新疆、西藏和香港等地的人權和民主價值。中國官媒新華社的報導則沒有提到這部分，但說楊潔篪表示，涉港、涉疆、涉藏等事務都是中國內政，不容任何外部勢力干涉。