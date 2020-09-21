由於背後的中共及自己的私利作怪，國民黨內某些人的反美情緒越來越高漲，到了喪失理智的地步。在阿札爾部長、柯拉克次卿訪台期間，他們沒有為台美的緊密友誼高興，反而與中共一樣的不滿與憤怒。把進口美牛的問題借題發揮，超過台灣國家安全與經濟起飛的需要而大做文章，扮演叛國者的角色。

不是說人民的健康不重要。這次台灣防止武肺在全球享有非常高的聲譽，國民黨並不高興，到處挑剔以迎合中共，說明他們反對美豬的真意並不在人民的健康方面，否則武肺的危害性遠遠超過瘦肉精不知高多少千萬倍。這兩套標準完全揭穿國民黨某些政客的偽善與無恥面目。他們還忘記了當年美國怎樣幫助他們的父兄在台灣立足，沒有美國，還有馬英九、蔣萬安這些權貴的今天嗎？這樣子的忘恩負義，比豬還不如！

我在美國住了9年，吃的是美國豬與美國牛，現在還活得好好的。如果說我不喜歡美國豬，是因為我喜歡吃肥肉，有了瘦肉精，肥肉就遜色了。我還喜歡買美國的牛腱煮純牛肉湯，味道鮮美。美國的超級市場賣很多牛腱，倒是在台灣很少見，但我也沒有因此成為瘋子。美國至今還是全球最強的國家。

害怕美國豬還是反美情緒作怪？

蔣萬安質詢蘇貞昌院長，反而被將了一軍，因為他也在美國吃多年美國豬。蔣萬安回答得支支吾吾。豈止蔣萬安，江啟臣也是留學美國的，健康有因為吃美國豬出問題嗎？馬英九的臉部、胸部似乎有些異常，應該不是美國豬作怪，否則怎麼放任兩個女兒在紐約長居，後來有一個移居香港，是害怕美國豬，還是想吃中國豬？朱立倫也吃美國豬，但是他比這些人理智一些。

我們初到美國時，一面吃美國豬，一面抱著團結合作的心態同台灣各政黨人士接觸，包括國民黨、親民黨、新黨、民進黨。國民黨開始還好，我們與僑選的范揚盛立委有比較多的接觸；後來連戰聯共制台，夫復何言？范兄也退休了。新黨一位田姓台商很反共，因為他在中國三百萬美金的投資全被中共吃掉了；而擔任過召集人的周陽山則公開表示他反對共產主義，但不反對共產黨，我們都聽呆了。我們也與老兵接觸，有些堅持華獨，有些把反李登輝當作首務。因此我們只能同民進黨保持良好關係，後來還有台聯，一面吃美豬，一面加深彼此的了解。看到這些台僑無私的為台灣奉獻，我們認為是可以合作反共，加上多次回台灣與台灣社會、團體、政黨的接觸，最後移居台灣，參與台灣國家正常化的奮鬥。

在中共眼裡，你不做他的奴隸，你反對統一，就是「獨派」，不管是什麼獨，在台灣自然就是台獨。在台灣，改吃台灣豬，自然更獨了，因為我吃更多的豬肝、豬腸、豬肚，獨到內臟了。

其實吃什麼豬都無所謂，我也不怕碰上瘦肉精。原因是：第一，我不是天天吃豬肉；第二，即使我吃的豬肉也是來自四面八方，有市場的，有超市的，有上館子吃的，也有外賣的熟食，這些不同的攤檔店家，全有瘦肉精？進口的美國豬只有一小撮，只佔台灣消費量1.23%。如果我有常常吃到美國豬的好運，我就一定常常去買樂透。倒是要勸勸常常去中國騙吃騙喝的人，小心吃到非洲瘟豬，因為非洲瘟豬也是豬。



國民黨的抗議行動是害怕美國豬還是反美情緒作怪？圖／擷自公視新聞影片