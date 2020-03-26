中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今天重回記者會現場，向國人解釋確診病患比率低及治療用藥等專業問題。圖/取自指揮中心直播

因為醫生兒子出國被撻伐而消失在指揮中心記者會的召集人張上淳今天重新回到國人面前，向大家解釋許多疑慮，包括已累計252例，解除隔離才29名，比率低的原因是，是因為從發病到第一套檢體檢驗出陰性，需要花非常長時間，中位數是19.5天。

張上淳表示，目前國內篩檢約3萬民眾，截至昨日的235例確診個案進行初步統計分析，我國確診者的年齡中位數是32歲，小於4歲的有兩位，29位是高齡的高危險群。在所有病例的病況當中，輕症者占70％，嚴重肺炎占6％，其中有11例為無症狀感染者或帶病者。

張上淳說，近來台灣境外移入多，確診者大多是自助旅遊、留學或遊學等，暴露機會也比較多，根據確診病例男女分布來看，大概是女生略多於男生，年齡分布從4歲~88歲，年齡大於60歲的則屬於高危險群。

外界疑惑為何還有這麼多人住院？張上淳說明，病人發病到第一套檢驗出陰性，要花很長時間，之後陸續還有第二套、第三套，有些甚至要拉長到40~50天，不過這段時間很多患者其實都是良好、完全無症狀，只是病毒還存在呼吸道裡，需要花時間把病毒清除乾淨。

至於臨床試驗中的新藥瑞德西韋被寄予治療武漢肺炎的厚望。張上淳則解釋，台灣目前有3名病人正在使用該藥，初步看起來可很快退燒。但病毒排毒時程是否縮短有待觀察。

張上淳說，從法國的研究報告來看，奎寧類藥物可縮短武漢肺炎病人排毒時程，專家小組討論認為，對於輕症、沒有肺炎的患者都可使用，希望可縮短排毒時間，不用耗佔隔離病房資源。

張上淳說，考量老藥羥氯奎寧藥物可能對武漢肺炎有效，目前臨床治療指引第5版有給新的建議，如果臨床醫師評估病人需要使用，必須先充分告知病人，羥氯奎寧並非一定有效，若病人同意就可使用。

他說，羥氯奎寧是風濕免疫科的常用藥物，若用於治療武漢肺炎病人，療程為7天，應因注意安全劑量，以免長期使用有視網膜病變、短期有心律影響等副作用，懷孕婦女也不得使用。

張上淳特別說明，最近有較多個案重症須要呼吸器，不過先前使用葉克膜的該名患者已脫離葉克膜並離開加護病房。