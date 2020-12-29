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每日國際焦點

美國總統川普27日正式簽署包含《2020年台灣保證法》、《西藏政策與支持法案》的《2021會計年度聯邦政府撥款法》，並編列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」。中國急跳腳。

沙烏地阿拉伯女權運動者遭判刑6年，沙國此舉強力挑戰拜登的左派價值。

衣索比亞提格雷首府默克萊銀行重新開張。

蘇丹派遣部隊到南達佛區域，以制止已經造成15死的部落衝突。

美國

總統川普27日正式簽署包含《2020年台灣保證法》、《西藏政策與支持法案》的《2021會計年度聯邦政府撥款法》，並編列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」。中國急跳腳。

印度

農民抗爭大肆破壞通訊塔，旁遮普省要求警方制止。

日本

發現南非變種病毒。

美軍開始第一波施打疫苗。

南韓

疫情增溫，美軍開始施打疫苗。

菲律賓

軍隊與內閣官員在國家審核通過疫苗可施打之前就先接種疫苗。

印尼

因害怕新變種病毒，宣布2021年1月1日起全面禁止外籍入境14天。

俄羅斯

給予反對派人士阿列克謝·納瓦利內最後通牒，若在最後期限內不從德國返呃，返國後就要面臨終身監禁。

將包括資深人權運動者在內的5人列為外國間諜。

為報復保加利亞驅逐俄國外交官，也驅逐1名保加利亞外交官。

漁船於巴倫支海沉沒可能17死。

阿爾察赫

亞塞拜然聲稱一名士兵在阿爾察赫遭襲擊身亡。

德國

8名長照機構員工施打了5倍劑量疫苗導致發生流感症狀4名送醫。南德認為疫苗冷鏈運輸有問題退回1000劑疫苗。義大利抗議德國得到過多疫苗。

瑞士

200名英國人逃離隔離。

芬蘭

國會議員電子郵件遭駭客入侵。

宏都拉斯

環保運動者遭蒙面槍手侵入家中在家人面前當場殺害。宏都拉斯環保土地運動者經常被害，2019年有14人被殺。

沙烏地阿拉伯

女權運動者遭判刑6年，沙國此舉強力挑戰拜登的左派價值。

衣索比亞

提格雷首府默克萊銀行重新開張。

逮捕《路透社》攝影師。該攝影師在首都阿迪斯阿貝巴24日遭逮捕，未被控罪名，將遭拘留2周。

蘇丹

派遣部隊到南達佛區域，以制止已經造成15死的部落衝突。

馬利

法軍任務途中車輛觸發土製炸彈3死。

中非共和國

選舉暴力造成800個投票所關閉。總投票所數量5408個。

福和會官方網頁：www.fratwn.org