夏米索1814年出版《彼得．施萊米爾的奇幻故事》，童話中的主角彼得．施萊米爾跟魔鬼做交易，用自己的影子換取了「幸運錢袋」（Fortunati Glückssäckel）。只要伸手進去就有取之不盡的金幣！圖為George Cruikshank 所繪的施萊米爾。圖／擷自擷自abaa.org，作者提供

3月已到早春天氣，白晝日長。歐洲的森林裡松檜特多，春季多雨，被雨打落的松針鋪滿林中地面，透出一股濃郁的松香。松林裡也參雜著落葉喬木，它們如今還是光禿禿，新葉尚未長出。黃昏時分走在林間，影子拉得長長的，煞是好看。松枝搖曳孤影長，春寒料峭晚風涼。突然想到，這地上的影子竟是如此親切，不離不棄。只要有光，就有影，何須「我思故我在」？哪怕是白癡歹人，影子也不嫌棄啊。瞧這地上修長的影子，真是相看兩不厭呢。

文學裡捕風捉影的靈魂和影子

說到影子，不免想起女兒小時候每晚總給她講枕邊故事，待她稍大些，她爸爸有時給她唸些帶文學性的童話故事，這種文體，德文裡叫Kunstmärchen，直譯是「藝術童話」, 是由個別作家創作出來的作品，它有別於格林姆那種從民間收集來，口口相傳，不知出於何人之手的「民間童話」（Volksmärchen）。還記得其中一個故事就是關於影子的。在文學裡，最出名的是歌德（Johann Wolfgang von Goethe 1749〜1832）的《浮士德悲劇》（Faust. Eine Tragödie），浮士德把靈魂賣給魔鬼，以換取知識、權力，滿足了精神和肉體的慾望，最後卻後悔了。在日常生活裡，我們也常常指一些沒有道德底線，見利忘義的人，是出賣靈魂的傢伙。也有在意外事件中，跨過死亡線，靈魂出竅，又返生的人。總之，不論有意無意，靈魂有時跟肉體真會分家。靈魂是無影無形，卻又確實存在的，影子可朦朧可清晰，雖然有形，但是卻也抓不住。然而偏偏就有文人把影子定形，而且高價出售，這位文人是18〜19世紀的跨國作家、學者阿德貝特．馮．夏米索（Adelbert von Chamisso, 1781〜1838），他寫的奇幻故事是很典型的「藝術童話」，其實給成年人閱讀更為合適。

在德、法兩國夾縫中被撕裂的夏米索

夏米索出生於法國的一個貴族家庭，在大革命期間，家中的城堡財物毀於戰火，伯爵家世沒落，於是舉家在荷蘭、南德一帶顛沛流離，最後定居於柏林。夏米索對植物學很感興趣，卻加入了文學組織「北極星團」（Nordsternbund），成為活躍的一員。二十歲出頭的他也在普魯士軍中服役，捲入普法戰爭的尷尬中，他是法裔德國人，兩國打仗，讓他如何自處？他當過戰俘，被關在法國獄中，後來返回德國，再次投入文學和自然學科中。他曾加入一個遠洋科學考察團，航行到南太平洋玻里尼西亞和夏威夷，研究當地的植物生態。至今白令海峽中還有一個小島叫「夏米索島」，即是以他命名，以紀念他對當地生態研究的貢獻。

夏米索的科學和文學作品並不少，但是最著名的還是1814年這本「童話」—《彼得．施萊米爾的奇幻故事》（Peter Schlemihls wundersame Geschichte）。

這本德國浪漫時期文學的作品到底有何奇異怪誕呢？這跟作者本身身處兩國文化語言夾縫中，同時又曾投身兩國兵戎相見的戰場上，還在自己母國當過戰俘，這種撕裂精神和認同感的狀態怎樣表現在文學裡呢？答案得讀者自己去摸索，我們先看看主人翁的奇遇。



十八、九世紀浪漫派作家阿德貝特．馮．夏米索（Adelbert von Chamisso）也是個植物學家。圖／擷自維基百科，公有領域

魔鬼交易，以影換銀

主人翁以第一人稱出現，事後我們才逐漸知道他的名字叫彼得．施萊米爾。經過了一次航海旅途，彼得返鄉。一天，他到一個富人家作客，眾多的客人在花園中遊樂，享受著僕人奉上的美酒佳餚。一個高瘦銀髮著灰衣的長者，應了客人的需求，從口袋裡掏出橡皮膏、望遠鏡、一張土耳其地毯和一個容得下很多人的大帳篷，甚至變出三匹配有馬鞍的馬兒來。除了彼得感到目瞪口呆，其他人都泰然地接受這種奇異的魔法。彼得若有所思獨自一人走到玫瑰園裡，突然這神秘的灰衣人出現，並對他說：

「先生，剛才我短暫地有幸在您身旁，請容許我對您說—我欣賞到，您高貴而不自覺地站在太陽底下，腳邊投下了美麗非凡的影子，我實在無法形容心中的仰慕。請原諒敝人的冒昧，您是否願意將這影子讓與在下呢？」

接著灰衣人提出交換的條件：一個神奇的「幸運錢袋」（Fortunati Glückssäckel）。彼得伸手進去一摸就是一把金幣，這是個取之不盡的錦囊！他立即答應這筆交易，接下錢袋，他看著灰衣人：

「他二話不說，在我面前跪下來，極其靈巧地將我的影子，從頭到腳自草地上揭下，捲起折疊，放入口袋。他站起來，再次向我鞠躬，然後消失在玫瑰花叢後面。」

彼得瞬間成為富豪，揮金如土，他被人羨慕追捧，然而當人們發現他是個沒有影子的「怪物」後，都懼怕並嘲笑他。他只好躲藏在海邊的豪宅，不讓人看到他的秘密。後來他愛上一個名叫米娜的姑娘，但若沒有影子，她的父親不讓他們結婚。灰衣人再次出現，彼得才知道他是魔鬼，想要回影子，卻只能以靈魂作為交換。彼得不肯，最後彼得將錢袋丟進深淵，魔咒終於破解。彼得用最後的錢買到一雙神奇的「千里靴」（Siebenmeilenstiefel），可以跑遍世界，他就此寂寞地作為一個科研者終老一生。

暗香浮動「無影人」的影子盡在人間

歌德創作《浮士德．悲劇第一部》的時間是1806年，而浮士德的人物原形早在歐洲16世紀的文學中就出現了，浮士德博士跟魔鬼梅菲斯特以靈魂換取權力和愛慾，經歷天堂和地獄，最後受到良知和心靈的折磨鞭撻，痛不欲生。這個題材是文人取之不盡的泉源，只是要數德國大文豪歌德將人性發揮得最為淋漓盡致，成為西方的經典作品。夏米索1813年筆下塑造的那位精神分裂的施萊米爾，其原型的靈感是否得自於《浮士德》，其實並不十分重要，施萊米爾的精神世界遠不如浮士德的複雜精妙，富於哲理，但整個敘事很典雅平易，人物又形象生動，所以被歸類到「藝術童話」的文學類別。

此書一出版，很快就被翻譯成各種歐洲語言，在繪畫藝術方面，也都有漫畫、銅版雕刻的出現。還有一些著名的文學家也採用了夏米索筆下的施萊米爾，接著寫續集。丹麥作家安徒生（Hans Christian Andersen, 1805〜1875）寫的童話故事集中，就包括了一個失落的《影子》的故事，直接是汲取了夏米索的泉源。

直到今天，音樂、影視、繪畫藝術中處處都有那個「無影」的施萊米爾的影子。「影子」也是語言及文學裡具有豐富的明喻和暗喻的一個詞，裡面包含著無限的想像空間。白晝的太陽，夜裡的月亮都把「影子」賜給一切有形體的生命和物體，「光」、「影」連體，「舉杯邀明月，對影成三人」，咱們的酒仙李白就毫不含糊地說出了這個大自然的秘密。不知夏米索跟李白地下相逢，舉杯之時，有影無影？



夏米索的這本《彼得．施萊米爾的奇幻故事》於1814年出版問世。這是原書的封面。圖／擷自維基百科，公有領域