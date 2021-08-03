東京奧運會開幕典禮，日本電視轉播時，直呼台灣之名，同時美國NBC電視介紹中國隊，也在中國地圖上拿掉台灣，俄羅斯媒體全部以「台灣」稱呼台灣，歐盟國家也是如此，台灣長期被中國帽子壓頂，外國卻主動為政治壓力下產物「中國台北」解鎖。

中共外交部叫囂抗議不久，美國眾議院加碼，通過決議案：「禁止從外國輸入把台灣視為中國一部分的地圖」，這項決議讓中共跳腳，卻被視為美國替一中政策解套的開始，幾天內，眾議院共和黨人議員聯合提出《對抗共產主義中國法案》，法案中禁止聯邦政府僱員受中共邀請，在中國從事任何交流，這是美國禁止中企在美國上市的金融脫勾後，美中更進一步，在文化旅行進行脫勾的信號，美國印太安全最高顧問康貝爾所說：「美中結束對話溝通，轉為競爭時代已經來臨」，這也是中共新戰狼駐美大使秦剛，剛到華府上任，卻保持低調原因，外媒傳聞：卸任的崔天凱並沒有回北京，卻在美國逗留，而且行蹤神秘，很可能選擇叛逃中共，中共立即作出回應，宣稱崔天凱回到上海，卻被拆穿是假新聞，崔天凱如果真的叛逃，滯留美國，對習近平又是致命一擊。

中共從未統治過台灣

中共在太平洋戰爭結束後，從未統治過台灣，這是歷史事實，國際法庭更不會因為中共宣稱擁有台灣土地，台灣就屬於中國，因此，中共只能用外交宣告，強迫邦交國必須接受台灣屬於中國的宣告，但是這項強制宣告，隨著中共對世界釋放武漢病毒後，引起民主國家反感，包括立陶宛、捷克、斯洛伐克都公開撕毀一個中國的單邊宣告，轉而與台灣發展緊密關係，贈送台灣疫苗，歐盟更直接表示：應該將台灣納入北約貿易成員，因為台灣獨立存在有利於全世界。

問題核心在於中共政權長期洗腦人民，把擁有台灣，做為激發民族主義的理由，如今才演變成騎虎難下的僵局，中共如果改變論調說：「台灣不屬於中國」，老共政權很可能因此崩解。

今天，中台和南北韓一樣，內戰七十年無法結束，變成印太地區集體安全的懸念，美國也清楚：和平拆除該區炸彈的唯一方法，必須從廢除「一個中國」政策開始。

過去，我在專欄中說過：改變毛澤東從支持台獨態度，變成台灣屬於中國，原因在於「開羅宣言」，蔣介石在開羅會議中向美國羅斯福總統索討台灣，雖然只是尋常談話，未列為條約，卻被國共兩黨引為擁有台灣證據，其實，戰後英國所提台灣主權問題議案，還在聯合國檔案室中沉睡。

蔣介石很清楚：託管台灣與擁有台灣是兩碼事，隨著兩個中國在聯合國的代理權爭奪，進入白熱化，台灣內部有關台灣自救獨立的運動，也開始萌芽。

兩個中國在聯合國的法律戰爭，到1971年告終，本來美國居中調停的兩個中國並列聯合國，先遭到蔣介石猶豫不決而拖延，等到蔣介石願意接受美國安排時，又變成毛澤東反對，毛澤東對周恩來說：如果美國安排「兩個中國」或「一中一台」，我們都反對，我們已經等待二十年，還可以再等，當年外交次長楊西昆，向駐台大使馬康衛傳達蔣介石接受「一中一台」安排，因為時間拖延，終於造成難以挽回的憾事，台灣（中華民國）被逐出聯合國，所有邦交國外交中斷，國際組織也相繼被中共取代，正是所謂出門容易，進門難，台灣被國際拋棄至今五十年。

五十年來，孤兒卻逐漸壯大，這才是世界奇蹟，不可諱言，美國非正式管道協助台灣功不可沒，否則台灣早已被中共政權赤化。

武漢病毒肆虐世界是轉捩點，台灣躍上國際舞台，能見度超越過去任何時代，中共統治世界的野心也被國際社會警惕，台灣存在是中共政權合法性的質疑，也是中共稱霸世界的障礙，台灣更是維護世界和平的基礎，戰爭與和平在此交會，保護台灣就是守護和平，世界已經慢慢理解：只有拋棄一個中國幻想，這個世界才有歲月靜好的期待。



武漢病毒肆虐世界是轉捩點，台灣躍上國際舞台，世界已經慢慢理解：只有拋棄一個中國幻想，這個世界才有歲月靜好的期待。示意圖／Pixabay，民報合成