美國國務院發言人摩根·奧特加斯星期四接受美國之音專訪表示：美國不怕為台灣以及他們的權益挺身而出。圖／擷自美國之音影片

美國國務卿蓬佩奧最近指出，支持台灣作為觀察員參與世界衛生大會和其它聯合國相關組織的活動。美國國務院發言人在接受美國之音專訪時說，美國不怕為台灣的權益挺身而出，也希望歐洲國家跟進。

美國國務卿蓬佩奧5月6日呼籲所有國家支持台灣以觀察員的身份，不僅參與世界衛生大會，也參加其它聯合國相關組織的活動。

蓬佩奧說：「今天，我要呼籲包括歐洲在內的所有國家支持台灣作為觀察員參加世界衛生大會和聯合國其他有關活動。 我還呼籲世衛組織總幹事譚德塞特邀請台灣觀察本月舉行的世界衛生大會。因為他有權這樣做，而且他的前任也曾經多次這麼做。」

這是多年來美國首席外交官第一次公開在國務院簡報室中明確表述。

美國國務院發言人摩根·奧特加斯星期四在接受美國之音專訪的時候進一步提出說明。

她說：「是的，這是一個很好的問題。 我認為國務卿所指的是聯合國系統內的周邊組織。我們認為台灣的觀察員地位有附加價值。我們希望全世界都知道：我們不怕為台灣以及他們的權益挺身而出。我們認為，他們有權在聯合國周邊國際組織享有觀察員的地位，世界衛生組織就是一個開始。我們希望世界衛生組織所執行的改革應該包括像支持台灣這樣的行為。我們認為現在是歐洲盟國鼓起勇氣，爭取台灣獲得這一地位挺身而出的時候了。」

世衛組織在中國的壓力下，禁止台灣記者和媒體參加採訪活動，無國界記者組織曾經呼籲世衛組織：停止排斥台灣媒體參加相關活動，此舉違反普世價值，也削弱了國際社會抵抗新冠病毒疫情的努力。除了世衛組織，川普政府也支持台灣參與國際民航組織。

另一方面， 中國的「戰狼外交」 儼然正式成為中共的宣傳政策。奧特加斯也就中共官員有意傳播不實信息作出評論。

奧特加斯說：「我也是自己政府的發言人，我當然理解世界各國政府發言人的角色。我們都非常保護我們的領導人和政府，這是我們的工作。我們的工作是代表我們的政府傳達政策。不幸的是，我認為在許多中共官員身上正在發生的情況是：他們轉而從事虛假宣傳和有意傳播不實信息的危險遊戲。」

她還說：「這就是可怕的地方。我們已經看到了諸如推廣可怕的陰謀論、撒謊之類的事情，中方宣稱美軍是傳播新冠病毒的幕後黑手。因此，儘管我當然理解你的意圖是想要捍衛你的國家、解釋你的政府的對外政策，但重要的是，作為發言人，我們必須認真對待我們的工作，不要像我們看到的許多中共官員所作的那樣, 散佈虛假信息或從事政治宣傳。」

新冠病毒疫情爆發之後中國「戰狼」外交官的做法增加了世界對中國的反感。中國外交部發言人趙立堅3月份指責可能是美軍帶來了病毒，引發美國朝野對中國的憤怒，導緻美國總統川普改稱新冠病毒為「中國病毒」。