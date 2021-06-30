20國集團（G20）外長星期二（6月29日）在義大利舉行會議，議題包括新冠疫情、氣候變化以及食品安全。在義大利城市馬泰拉舉行的這次G20部長級會議，是2019年以來首次面對面會晤。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在開幕致辭中表示，「為終止疫情大流行，我們必須將更多的疫苗送到更多的地方去」，「多邊合作是終止這一全球衛生危機的關鍵」。

布林肯還強調美國對全球疫苗分享機制（COVAX）的貢獻，把疫苗提供給中低收入國家。他還讚揚義大利將星期二的會議聚焦新冠病毒大流行病。

美國國務院官員表示，布林肯強調共同努力因對這類全球性挑戰的重要性。這是他和拜登總統近幾個月來制定的專注強化與盟國關系的外交政策的一個常見主題。

美國國務院經濟與商務局金融事務辦公室主任蘇珊娜∙庫帕（Susannah Cooper）在會議開幕前告訴記者：

「為了應對氣候危機，布林肯國務卿將鼓勵20國集團成員國朝著雄心勃勃的目標共同努力，包括對將溫度升高控制在攝氏1.5度門檻目標以內必要性的認知、在這個10年按這個目標採取行動的重要性，以及採取其他措施，諸如承諾終止對海外並未減弱的煤炭公共融資等。」

庫帕表示，布林肯將倡導「建立一種可持續且具包容性的經濟復甦」，包括設有最低公司稅率的公平的全球稅務制度。

全部都是20國集團成員的7國集團（G7）的財政部長6月初已經原則同意設立一個全球最低公司稅率，以迫使那些將利潤轉移到低稅或無稅地區分公司的公司，為那些收入向他們總部所在國家繳納多達15%的稅率。

星期二的會議還將討論非洲的發展問題，包括性別平等、年輕人的機會以及人道努力和人權問題。

義大利是布林肯歐洲之行的最後一站。他的歐洲之行包括參加在德國舉行的一個關於利比亞的會議，在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤，以及在梵蒂岡拜會羅馬天主教教宗方濟各。

星期一布林肯在羅馬時，全球打擊伊斯蘭國恐怖分子聯盟國家的部長們表示，800萬人已經從伊拉克和敘利亞好戰分子的控制中被解救出來，但是伊斯蘭國恐怖分子的威脅仍存在於這兩個國家以及非洲。

這些部長們是兩年來首次面對面會晤，承諾要持續關注這些反叛分子死灰復燃。

各國外交官在會議結束後發表的一份公報中表示，伊斯蘭國「恢復活動和重建其網絡及攻擊聯盟並不活躍的伊拉克和敘利亞一些地方的安全部隊及平民的能力，需要高度警惕和協調的行動」。