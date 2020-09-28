如果要給中美兩國領導人在聯合國成立75週年大會上的演講打分（百分為滿分），筆者認為川普只得50分，不及格，而習近平本應得80分，講話調子很高，目標遠大，但是不承擔武漢病毒的責任，以大撒幣和難以兌現的承諾來誘惑人心，只能給他70分。兩位世界上總實力最強的國家領袖，前者睜眼說瞎話，自吹自擂，恬不知恥，後者犯了獨裁話語「假大空」的毛病，令人失望。

川普劍指中國，把聯合國當成競選擂台

川普把這樣重要的世界舞台，當成自己的競選擂台，將世界媒體、各國政治和知識菁英，當成是美國中西部的農民和小業主，吹牛不打草稿。他首先對中國亮劍，指中國是新冠病毒的發源地，隱瞞遲報疫情，初期國內航班停飛，卻允許航班飛往國際，導致全球感染，並且控制世衛，宣布假消息，基於這些行為，要求聯合國問責這個罪魁禍首的國家。如果川普在此問題上就此打住，那還能贏得一些掌聲，但是這個自戀狂傲的大俗人，竟然開始誇讚自己抗疫的了不起功績，誰不知美國是全球感染人數、死於病毒人數最高的國家，誰不知他建議民眾注射清潔劑來消滅病毒，此君之厚黑無恥真可載入史冊。

川普接下來刺向中國的兩劍，其一，中國破壞世界氣候和環境，每年傾倒百萬噸的塑料垃圾進入海洋，對大氣釋放毒汞、排碳量極高，其二，中國數十年不正當的貿易行為。伴隨這些攻擊話語的是對美國，其實是對他自己大唱讚歌：我們在短短三年內（川普的任期內）成就了有史以來最宏偉的經濟，我們正要迅速地再創輝煌，我們擁有最強大的軍隊。我們反恐有成，消滅了伊斯蘭哈里發，擊斃其頭目巴格達迪（al-Baghdadi）和恐怖主義首惡蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。我們促使塞爾維亞與科索沃的和平協議，以色列、阿聯酋和巴林在白宮簽署和平協議......川普在歷數自己的輝煌功績，其實很多所謂的功績都是有嚴重後遺症的。作為自由世界的盟主，他沒有恢宏的氣度，沒有勇氣的擔當，既無全球性視野，又缺乏全盤規劃，針對嚴重的地區性衝突、戰爭危機、文化宗教矛盾、氣候惡化、貧困、飢餓，都沒有觸及。對人權問題一語帶過，對香港、維吾爾、西藏、台灣等地的危機一字未提。川普通過視頻發出的講話，可以當笑話看，只是讓人笑不出來。



美國總統川普。圖／擷自聯合國網站

習近平華麗辭藻中半真半假的許諾

習近平的講話，一開頭也提新冠疫情，說全球在大災難面前，各國守望相助，同舟共濟，必將戰勝病毒，勝利屬於世界人民。他接着說，要有序恢復社會經濟秩序，不僅顧自己本國，也要為世界經濟做貢獻，更要幫助非洲國家。這些話不論真假，聽上去有氣魄，高遠大氣。但是對於中國做為病毒原發國，讓全球捲入病毒漩渦，死人百萬計，各地經濟萎靡，行業倒閉，失業大軍飆升，他隻字不提，更別說自責道歉了。不過他許諾要向全球提供抗役物資，待疫苗研發成功，將做為公共產品，優先向發展中國家提供。

習近平說，面對病疫挑戰，人類「和平與發展的時代主題沒有變」，首先，強調你中有我，我中有你的「命運共同體意識」。其二，「經濟全球化」，維護多邊貿易體制，反對單邊主義、保護主義。其三，提倡綠色發展，生態文明，《巴黎協定》代表全球綠色低碳的大方向，中國爭取二氧化碳排放於2030前達到峰值，2060前實現碳中和。其四，「全球治理體系亟待改革完善」，各國權利、機會、規則平等，大國該有大國的樣子，提供全球公共產品，承擔大國責任和擔當。

如果說川普發的是明槍，那麼習某射出的則是暗箭，而且箭箭中的，他對川普的批評是對的，這種批評在自由國家的媒體中常見，美國的自由媒體對他們自家總統的批評其實更尖銳無情。

習近平先前部分就說了中國將在兩年之內提供二十億美元國際援助，深化農業、減貧、教育、婦女兒童、氣候保護等國際合作，在講話最後部分，他再度拿出支票簿，要提供五千萬美元協助聯合國抗役；提供五千萬美元給聯合國糧農組織做為信託基金；中國與聯合國和平發展基金將從2025延至2030年；設立聯合國全球地理信息知識與創新中心和可持續發展大數據國際研究中心，大氣派、大手筆！最後一語定音：讓我們團結起來，堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動構建新型國際關係，推動構建人類命運共同體，共同創造世界更加美好的未來。



中國國家主席習近平。圖／擷自聯合國網站

兩名政治小丑合演一場無趣的雙簧

如果中國不是一黨專政的獨裁國家，如果習近平不是個想當終生皇帝的野心家，如果他不用武力威脅台灣，如果他還西藏、維吾爾、蒙古人的民族自決，如果他不將國安法枷鎖套在香港人的脖頸上，筆者願意給他的講話打90分。如果中國沒有政治犯、良心犯，如果中國開放黨禁報禁，如果中共承認1949年至1989年犯下的反人類罪，那麼習近平可以得滿分。

美國人民最好把川普選下台，雖然他可能還會賴著不走，但是民主制度是比一個無賴的丑角更強大的。這次川普和習近平兩名政治小丑合演了一場雙簧，可惜娛樂性並不高，看得世界傻了眼，看得有心人心絞痛！我們的世界希望在哪裡？目前黑暗甬道盡頭的光亮似乎更加微弱了。