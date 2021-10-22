作者提出，黑白指控幾哪位對台灣民族運動有實質貢獻的人是抓耙仔，顯然是要醜化台灣人，製造台灣人中間互相的猜疑和矛盾，予社會運動歹團結、歹有效運作。示意圖／Pixabay，網路，民報合成

民進黨立委黃國書的受害人，對促轉會提供的監聽檔案資料中間，看出伊竟然是當年支那黨特務機構的抓耙仔。代誌煏空後，黃國書有隨時公開承認悔失禮。就第一時間著公開承認這點，咱應該給伊肯定，來鼓舞台灣社會的公眾人物和管理當局的官員，呣通犯錯，總是，若犯錯被發現後，攏應該第一時間著公開承認，並採取悔改補償錯誤的相對回應，來維護自己上基本的個人尊嚴。這對詐騙學位不但呣承認，還要違法濫權硬拗硬騙的蔡英文，是一個可以值得借來自我反省的機會。

有一寡台灣人無同意我對黃國書的肯定，其中有人透露本身或朋友，曾經在赤藍特務壓力下勇敢拒絕做線民。就民族立場來講，這種人是勇敢有尊嚴的台灣人，值得鼓舞注入咱台灣民族精神。總是，咱嘛是著瞭解，惡質的外來統治勢力會當運用各種手段，予真濟咱被壓迫民族的個人真歹抵抗。

咱絕對相信，在過去外來赤藍特務統治時期，有濫用大批抓耙仔監控台灣社會各層面。總是，咱嘛著有警覺，惡質的外來統治勢力會當玩弄各種手段，製造台灣人中間互相的猜疑和矛盾，予社會運動歹團結、歹有效運作。另外，咱嘛著愛有夠認知，知影在惡質的管理當局下，一般人事實上真困難掌握證據，知影啥人確實是抓耙仔。

應避免無證無據的指控

黃國書的抓耙仔身分被掀開了後，公共媒體出現一陣亂象，四界指控某某對台灣有貢獻的人嘛是抓耙仔，幾乎攏是無負責任、無證無據的指控，嘛無法度提出予人感覺可以合理懷疑的事證。我感覺這股亂象的目的，大概是在鼓動醜化台灣人的民族性。台灣人必須持守個人的「獨立自尊」，用「理性科學」的思考做判斷，冷靜釐清亂象。

施明德、陳嘉君和林忠正三位公開講：前民進黨創黨主席江鵬堅，死前向施明德「告白」自己是調查局派來「臥底」，後來並派司機交付一寡「證實」身分的資料予施明德。

在民族覺醒的社會，民族運動者對替外來統治勢力工作，改變轉來反外來統治勢力的民族陣營，是真普遍的合理現象。所以，江鵬堅若是曾經在1964受調查員訓練，並祙當證明伊後來參加民進黨會替調查局執行任務。講江鵬堅死前會去向施明德「告白」，予人真歹相信，因為在90年代後期，施明德在台灣社會的風評，已經真有問題，江鵬堅2000年過身前，無可能呣知這種代誌。伊若真正良心上需要告白，我相信伊應該會尋一個較可靠較有公信力的人士或牧師。

在民族鬥爭的社會，抓耙仔非常顧人怨。不如過，呣是所有的抓耙仔，攏會造成民族運動真大的損害。

愛爾蘭獨立運動領袖嘉南（Michael Collins），是共和軍（IRA）武裝組織的開創者。伊組訓的暗殺團，只針對英國派來愛爾蘭破壞獨立運動的特務。1920年11月21早起，伊策動IRA暗殺團分組出動，在都柏林槍殺了14個英國人特務和護衛，伊卻絕對無對替英國工作的愛爾蘭人抓耙仔下重手。真濟抓耙仔長期監聽嘉南的演講，受到伊宣揚民族主義的感動，秘密轉過來支持獨立運動。

1919年「新芬黨」（Sinn Fien）新當選英國下院的議員，集體拒絕去倫敦宣誓上任，攏總做伙到都柏林成立「愛爾蘭議會」，向全世界宣示愛爾蘭獨立的決心。嘉南所以會當預先取得英國秘密警察要逮捕所有「愛爾蘭議會」議員的行動計畫，及時通知大家閃避，甚至在緊急時陣，親身潛入監獄救出自己的同志，攏是靠在安全局工作，反正的抓耙仔的協助。

本文呣是要講做抓耙仔無要緊，是要勸告台灣人著努力提升個人的「獨立自尊」素質，培養「理性科學」的思考和判斷，呣通予野心者煽動、利用，無頭無腦隨老熱。黑白指控幾哪位對台灣民族運動有實質貢獻的人是抓耙仔，顯然是要醜化台灣人。黑白受蔡英文詐騙集團煽動，罵挑戰「論文門」騙局的台灣人，是支共綁匪的同路人，是要透過這寡無頭無腦的英粉，向國際社會傳達一個錯誤的信息：台灣人真濟攏強烈想要倚支共綁匪，無影要追求台灣獨立。



愛爾蘭獨立運動領袖嘉南（Michael Collins）所宣揚民族主義曾經感動那長期監聽他的人，且因而獲得情報。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成