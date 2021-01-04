馬英九執政時期讓陳水扁（右2）保外就醫，博得一般民眾的讚賞，事實上他是丟了一個未爆彈給綠營，挑起陳水扁與民進黨籍總統之間的戰爭。圖／擷自陳致中臉書

前總統陳水扁已開始變成廣播節目主持人，每周日在「微微笑全國廣播網」主持節目，日前他與石川二人暢談自己的人生故事。台中監獄表示，有關前總統陳水扁主持廣播節目一事，中監都派員持續掌握、評估中，一切都依照保外就醫的相關規定辦理。台中監獄針對陳水扁在保外就醫期間的行為，有做出「四不」原則約束，包括「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」，若違反相關規定，中監將在審議後，做出處分。陳水扁是否違反「四不」原則，則各有不同的解讀。

有不少人罵馬英九笨，但有人說他不是「笨」，而是「惡」，到底是「笨」或是「惡」倒有不同的解讀，可以確定的，馬英九也做過非常聰明的事，就是讓陳水扁保外就醫。馬英九等藍營人士，相當痛恨陳水扁，因為台灣政壇本來掌握在中國國民黨手中，後來移轉到陳水扁手中，依藍營觀點，陳水扁搶了他們的政權。綠營評估，若是民進黨不執政，陳水扁會被關到死，可是讓人感到意外，馬英九卻讓陳水扁保外就醫。

馬英九在綠營埋下未爆彈

從表面上看，馬英九相當厚道，讓陳水扁保外就醫。事實上不是馬英九厚道，而是相當有智慧，讓陳水扁保外就醫，等同在綠營埋下未爆彈。陳水扁保外就醫之後，無論誰當總統，都要背上沉重的包袱。一般人保外就醫，能獲得自由就相當滿足，會靜下心來養病，可是陳水扁是「政治動物」，「類政治活動」與生命一樣重要，所謂「類政治活動」就是介乎政治活動與非政治活動之間，顯然的，陳水扁不可能沉靜下來安享自由的滋味。

民進黨執政對扁團隊有很特殊的意義，扁團隊認定陳水扁不是刑事犯，而是政治犯，若是中國國民黨執政，政治犯被關不感到意外，民進黨執政，就應該將政治犯放出來，所以扁團隊認定蔡英文有義務特赦陳水扁。問題是蔡團隊並沒有將陳水扁當作政治犯，而依據《赦免法》的第三條，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」「一般特赦」只是免刑，沒有除罪，未定讞就無所謂免刑，「特別特赦」則「得以其罪刑之宣告為無效」，也要等到定讞後才能撤銷陳水扁的罪刑。除非陳水扁是政治犯才能特別處理，甚至於修法，問題是蔡團隊並沒有將陳水扁當作政治犯，只能依循《赦免法》來處理。

陳水扁保外就醫之後，果然與蔡英文過了好幾招，然而挑戰權力中心相當艱難，例如，有一次民進黨召開全國黨員代表大會，民進黨的黨員只有五百多員，卻超過五百人連署提案，要蔡英文特赦陳水扁，這對蔡英文形成相當大的壓力，全國黨員代表大會是民進黨的最高權力機構，通過的議案蔡英文如不遵行，必須辭掉黨主席。只是黨員代表大會當天，多數黨員代表離席，造成流會。原來連署特赦陳水扁的代表又向蔡英文輸誠，雙方取得默契，利用休息時間大家尿遁。

馬英九執政時期讓陳水扁保外就醫，博得一般民眾的讚賞，事實上他是丟了一個未爆彈給綠營，挑起陳水扁與民進黨籍總統之間的戰爭，而且會延續下去，直到民進黨下野，誰說馬英九笨？



陳水扁前總統（右）未來周日將在「微微笑全國廣播網」主持節目，1月3日他與石川（左）二人暢談自己的人生故事。圖／擷自陳俊廷YOUTUBE影片