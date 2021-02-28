宋瑞樓，1917年出生，新竹竹東鎮人。父親是日治時期的公醫，在竹東租屋開設長春醫院，是當時地方上唯一的醫院。宋教授自幼聰慧，成績優異，就讀台北帝國大學醫院，畢業後服務於台大醫院。父親行醫不以賺錢為目的，視病如親的精神，影響他甚深。他為了醫學研究拒絕返鄉繼承父親的診所，畢生奉獻於肝膽腸胃科研究與作育英才。1954年他率先使用胃鏡檢查病患，完成台灣第一例人體胃部檢查。他的肝炎研究證實，肝炎病毒是導致肝硬化和肝癌的主因。為有效防治肝炎，1965年宋教授建議將GOT與GPT納入捐血篩檢項目，大幅降低輸血後肝炎。1980年率先提出施打疫苗預防B型肝炎構想，進一步將台灣肝炎的研究推上世界舞台，他在肝膽腸胃的研究貢獻，被譽為台灣消化內視鏡與台灣肝病之父。

1981年衛生署成立「肝炎防治委員會」，宋教授擔任主任委員，推動台灣全面為新生兒與國小學童施打B型肝炎疫苗，讓台灣的肝炎、肝硬化及肝癌發生率大幅下降，也讓台灣成為世界第一個施打肝炎疫苗的國家；1982年，當選中研院院士。宋教授在臨床教學上非常嚴格的，他認為醫學就是科學，要求醫學生在數據的判讀必須精準，他的門生陳定信教授說：「被宋教授訓練之後，我也很會問病史，判斷滿準的。問病史，可以免掉不必要的高科技檢查，不會浪費病人的錢。」他又說：「宋教授有一次考我們：病人只有200元，坐慢車回家還要留30塊，只有170元可以看病，你怎麼決定病人要做哪些檢查？這讓我們體會到照顧病人，不只了解病情，還有他的經濟狀況，替病人著想。」嚴師出高徒，宋教授和兩代學生：陳定信、廖運範和陳培哲，皆為中央研究院院士，被醫學界傳為佳話。

1987年，宋教授自台大榮退。70歲高齡，還對國內醫療環境與品質日益惡化而感憂心，發出自省感慨：「國內醫療環境、醫療品質變成這樣差，我應該切腹」、「我在臺大醫學院教書50年，擔任過內科主任‥我雖然常常講，卻沒能力改變什麼…我應該負責。」1990年擔任和信醫院院長，致力於提供病患最妥善的醫療照顧。2001年，獲頒第一屆總統科學獎，2011年獲頒第21屆醫療奉獻特殊醫療貢獻獎是國內醫學界最高榮譽。2013年過世前，宋教授仍然持續教導學生，不斷提攜對肝病研究有成的後進，他最常鼓勵年輕學子的話是：「做自己愛做、能做的事，全力投入，做到最深、最徹底。」他自己一生的努力就是最好的證明。

※本文轉載自《台灣醫界人物百人傳》（玉山社2021.2.25）