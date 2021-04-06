作者指出，對於檢察官偵查的個案，只有檢察長可以基於檢察一體原則，行使移轉權與收取權，以抑制檢察權的濫用，卻也代表其權力之大。也因此，檢察長的選任，自必須相當審慎，更應考量候選者過往的辦案經歷，是否嚴守法律與良心。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

法務部開出六位檢察長缺，共有三十七人競逐，從司法官學院第22期到第37期，都有人報名。而這其中，較受矚目者，即是辦過周人蔘、太極門及馬前總統等大案，且是現任廉政署副署長侯寬仁。雖然，侯副署長在擔任檢察官期間，以辦大案而出名，彷彿檢察體系的藍波，但問題是，這些所謂豐功偉業，果能是檢察長該有的人選？

檢察署雖隸屬於法務部，但檢察官於偵查案件及出庭論告時，卻具有獨立性，故法務部長對檢察官並無指揮權，只有檢察長可以基於檢察一體原則，對於檢察官偵查的個案，可以行使移轉權與收取權，以來抑制檢察權的濫用，卻也代表其權力之大。也因此，檢察長的選任，自必須相當審慎，更應考量候選者過往的辦案經歷，是否嚴守法律與良心。

以侯寬仁副署長所曾偵經辦過的大案，如周人蔘案，當時偵辦的對象，不僅人數超過兩百人，且除了警察之外，還包括主任檢察官層級者。惟案件在纏訟二十多年後，真正有罪確定者卻未滿十人，也代表當初一律被打為貪官者，絕大多數是無罪確定，但其人生早已破滅。

再如太極門案，除了在偵查過程中，不斷向媒體散佈偵查細節，嚴重違反偵查不公開。甚至還上電視，強調訊問太極門師父洪道子的過程中，從其眼神中透露出必有罪，如此荒謬的偵查手段，既讓人無法想像，也絕對違背所謂科學辦案原則。尤其在1997年前，檢察官擁有羈押權，故若被告不認罪，就難逃被羈押之命運，就必陷入押人取供的巢臼之中。更扯的是，檢察官在搜得一把桃木劍後，就稱被告養小鬼，如此荒誕不經的指控竟出現在起訴內容，實讓人無言以對。而此案雖經十年的三審判決無罪確定，但因起訴時，檢察官亦將此案送國稅局為課稅，致使當事人陷入比刑事訴訟更長的稅務訴訟至今，仍未歇止。

而在所有大案裡，幾乎出現一個共同的特徵，即訊問筆錄記載不實，致可能涉及違法取供及誘導訊問的問題。因依據刑事訴訟法第47條，對於程序證明必須以筆錄為證，故如被告在法庭抗辯遭逼供、誘導，自應以筆錄來為證明。惟由於筆錄是由書記官所記載，就算是現在，若檢察官有誘導訊問或不正取供，是否可能被詳實記載於筆錄之內，自然有很大的問題，也完全顯露在侯副署長所偵辦的所謂大案之中。

為了解決此問題，在1997年刑事訴訟法修正時，特增加偵訊時，必須全程錄音錄影之規定，似可因此解決筆錄是否詳實記載之疑問。只是全程錄音錄影，還是由偵訊者所操作，事後雖必須經當事人確認，但仍是由偵查機關所保存，直至起訴時，才移送於法院。如此的結果，自然不能免於道德風險存在，致常出現事後調出錄音錄影內容，卻總在關鍵時刻出現聲音或影像消失之情事。而這種問題，在去年中所爆發的立法委員收賄案件，仍可看見。如立委蘇震清律師，在被起訴後，其律師閱卷發現，檢察官訊問李恆隆的錄影過程，常出現聲音消失的情況，北檢宣稱是機器故障，因還有第二套錄影系統，故再補送此套內容給法院。但此備用系統所送的內容，竟也出現同樣情況。這不免讓人懷疑，兩套機器同時故障的比率，到底有多高？

總之，侯寬仁副署長過去所承辦的所謂大案，並有司法英雄之所謂美譽，卻是以眾人的人生為賭注。而如果其所凸顯的檢察權濫用之問題，至今仍然存在，若又讓辦案瑕疵斑斑，且曾經監察院提出八大違法為糾正的檢察官，升任地檢署檢察長，則所謂司法改革，就只能是紙上談兵、毫無意義。

作者指出，侯寬仁副署長（圖中）曾偵經辦過的大案，如周人蔘案，當時偵辦人數超過兩百人，惟案件在纏訟二十多年後，真正有罪確定者卻未滿十人，也代表當初一律被打為貪官者，絕大多數是無罪確定，但其人生早已破滅。圖／擷自平反1219行動聯盟影片