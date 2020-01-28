住在台中市大甲區的王燕順（右二），只要一邊一國、台灣國辦公室等台派舉辦任何的活動，他都會趕來參加。圖／費邊社提供

陳水扁前總統宣布退出政壇，令社會各界錯愕不已，更令分散在台灣各地的阿扁們，感到震撼！由阿扁擔任「澆水園丁」的一邊一國行動黨，底下聚集的阿扁們，在扁落難時不離不棄，如今他們也不打算就此散去，由蔡振南作詞，陳小霞作曲的〈花若離枝〉，歌中唱出：「望你知影阮心意，願將魂魄交給你，世間冷暖情為貴，寒冬亦會變春天」，正是他們心聲的寫照。

住在台中市大甲區的王燕順，是個平凡的庶民，他是台派政黨與社團舉辦活動時的常客，雖然遠在中部地區，只要一邊一國、台灣國辦公室等台派，舉辦任何的活動，他都會趕來參加，選前一邊一國行動黨在南部掃街拜票，他不請自來，連續多日投入活動，過不久，王獻極在台北舉辦活動，他又出現在現場，幫忙舉旗宣傳。

前台中市長林佳龍在任內，推出擴大敬老愛心卡功能，每個月搭乘交通工具，可以補助1000元，王燕順充分利用，南北奔波，家人已經見怪不怪，子女或許視為理所當然，只是不知道他到底在忙些什麼，在家含飴弄孫之外，怎麼還有那麼多的雜事纏身呢？

王燕順子女經營餐飲業，旗下有好幾家火鍋店、咖啡店、旅店，一些與他交情比較深的阿扁們，知道了都會前往捧場，在西門町昆明街的Cho cafe如固咖啡，以及斜對面食焱廠創意鍋物，無形之下，成了台派新的聚會場所，台灣國辦公室創辦人王獻極有一次受邀請去品嚐單品咖啡，成了主顧客，後來多次約了朋友，一齊去聚會，如固咖啡早上供應刈包特餐，在西餐廳竟然吃得到台灣傳統的美食，令國外朋友大感「驚豔」。

王燕順的小女兒王詩如，出身媒體界，在業界被譽為「全亞洲最有影響力的女性烘豆師」，獲得2017年愛樂壓大賽台灣冠軍，2015年世界沖煮賽台灣冠軍，2013年世界烘豆賽台灣冠軍，2011年SCAA ROASTER choice 第二名。除了台北如固咖啡館外，也在苗栗縣苑裡鎮，無垠的田園風光裡頭，開設OLULU咖啡館、傑恩咖啡烘焙工廠，成為許多咖啡人心目中的世外桃源。

因為子女事業有成，讓王燕順心無牽掛，專心做「阿扁們」，投入台派活動，就像許多的「阿扁們」一樣，他體認到「世間冷暖情為貴」，但相信終有一天，「寒冬亦會變春天」。