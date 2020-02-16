中共一黨專政之下，人民已經習慣充當服從黨領導的羔羊，人民不關心政治，讓愚昧當道，下場當然是養出一個最邪惡的政權。圖／取自中國共產黨新聞網

偉大的強國面對「武漢瘟疫」，一大堆荒腔走板的動作，再度把這個國家的不文明，曝露在世人眼前，被隔離的所謂「輕症病人」，在「方艙隔離所」大唱紅歌 :「跟著黨的腳步走，建立新中國」，瘟疫當前，還舉辦入黨儀式，甚至違反病人守則，大跳廣場舞，增加交叉感染風險，不久前，一位廣東大媽，喜歡跳廣場舞，更愛唱紅歌，為了向朋友證明「信共產黨可以得永生」，還刻意不戴口罩，後來感染武漢肺炎死了，大媽先生把這段故事鋪上網路，沒多久，這位老公和孩子全部被抓去隔離了，證實共產黨並沒有打敗病毒。

邪惡炒作「信共產黨得永生」

為了營造正面形象，2月13日，「方艙隔離所」特別弄出一個病人出院儀式，送鮮花說好話，一位病人說「剛進來很不習慣，現在倒反而不想走了，因為吃好睡好，被照顧很好」，一位網民說：「肺部醫好了，腦子卻燒壞了」，後來才發現，這是一位專門配合官方的「托兒」，曾經扮演過護士，現在扮演病人，所謂「托兒」，就是配合詐欺犯，唱雙簧的人。

台灣的專業醫師，看到一個自稱醫院的「方艙隔離所」，病床排列方式，就是解放軍的野戰方法，沒有呼吸器設備，沒有心臟觀測器，如果說，這樣的設備可以救人，實在令專家全部昏倒，但是，共產黨就是有辦法呼攏中國人，把「信共產黨得永生」這一套，炒作到最高點，你說他聰明，不如說邪惡。

中國人民抵抗瘟疫的荒唐，正好是毛語錄時代的後遺症，文革時代，信毛澤東得永生，醫院醫生開刀前，不是先洗手消毒，而是先拿「毛語錄」出來朗讀，開刀成功就是毛主席保佑，失敗的話就是醫生朗讀不專心，把專業科學工作，徹底世俗化，低智化，就是今天中國面對瘟疫的表現。

南美作家加萊雅諾在「鏡子」一書中描述，中世紀黑死病傳染到俄羅斯大地時，北國的人民是如何和瘟疫抗爭，書中說：女人必須脫光衣服，成群結隊在雪地上，背上耕種的犁具，男人在旁邊敲著鍋子，唱著歌，意思就是趕走土地上的瘟疫。

迷信，失智，理盲的歐洲社會，必須等到500年，黑暗宗教時代過去，人本主義和理性主義興起，才知道用隔離方法抵抗瘟疫才是正確的，否則還留在瘟神崇拜，中國和台灣的舊社會就是如此，只要瘟疫發生，第一個動作，就是找「五路瘟神」祈禱，奉上祭品，這種「去瘟神」的儀典，在清國統治台灣時演變成「送王船」或稱「送王爺」的固定祭典，至今，已經成為民俗活動之一。

日治瘟疫處理不能抹滅

林瑤棋所寫的「台灣庶民醫療史」中說，台灣本來就是瘟疫之島，天花傷寒，麻疹，都曾經出現過，過去，台灣原住民平埔族知道，住居選擇住在乾淨的水邊，每日必須清潔身體，可以遠離瘟疫，但是，漢人來台後，建築習慣於成群群居，圍困成列成排，卻也增加瘟疫的傳播風險，清治時代220年，台灣瘟疫頻傳，根據統計，來台的漢人致死的三大原因中，瘟疫僅次於海難，械鬥排第三，漢人群聚的地方，衛生習慣不佳，這也是發生瘟疫主因，瘟疫發生後，只會拜瘟神，送王船，群眾聚集，如同俄羅斯女性在瘟疫來臨時脫光衣服，在田裡又唱又跳，沒有兩樣，聚集群眾的下場，就是增加傳染機會，但是，日治以來，日本人知道瘟疫是會傳播的，所以日本警察會在瘟疫發生的家屋外面，圍起封鎖線，任何人不可進出，並且把死者立即火化，在相信風水土葬的漢族文化中，被視為對死者不敬，當時，強制火化已經是很大的創新，如果沒有強勢政府，肯定無法做到。

日本人治台，功過暫且不論，至少在處理瘟疫上，給台灣人先進的衛生醫療觀念，這一點是不能抹滅的。

1918年，西班牙禽流感H1N1在世界大流行，造成2000萬人死亡，當時台灣也沒有倖免，根據統計有70萬人感染，2萬5000人死亡，死亡不多，當然要歸功於日本人治理台灣，在衛生教育的努力。

武漢封城，是對是錯，暫時很難論定，但是，封城之前，沒有在醫療能力上安排，也給人草菅人命的感覺，所以，武漢人民抱怨，自己是被中共官僚主義犧牲的人。

中共是否邪惡到要犧牲8000萬湖北人，用來拯救全中國，我們沒有正確的證據，但是，中共一黨專政之下，人民已經習慣充當服從黨領導的羔羊，人民不關心政治，讓愚昧當道，下場當然是養出一個最邪惡的政權，中共可以對維吾爾人下重手，漢族人不敢說出正義的話，現在，中共已經對漢族下重手，把說真話的人全部送進牢裡，掩蓋所有真相，最後就是愚昧橫行，大家高唱「共產黨最偉大，信黨得永生」，原來，愚昧是邪惡的製造者。