基隆捷運的規劃跨越台北市、新北市和基隆市三個地方，北北基合併才能做資源、人力的整合與整體規劃。示意圖／擷自網路，民報合成

「基隆輕軌」在去年交通部及北北基舉行四長會議之後决定升級為「中運量捷運」，交通部長昨天表示，基隆捷運路線規劃確定不走台鐵路廊，八堵到南港展覽館間路線幾乎與台鐵脫鉤，經費大約400億元，等於先前所提的基隆輕軌計劃整個打掉重練；這幾天部長將拜會北北基首長確定路線，未來希望由新北市來主導興建和營運。

每逢選舉必被拿出來熱吵的基隆捷運這回可能即將定案，恭喜基隆市民，希望這回真的可以修成正果！

但是一條捷運跨越台北市、新北市和基隆市三個地方政府；民選的台北市長關心的是台北市民的福祉，民選的新北巿長關心的是新北市民的福祉，民選的基隆市長關心的是基隆市民的福祉；三位首長，三個地方政府，三組各局處首長和行政官僚，各吹各的調，現任的三個地方首長分屬三個不同政黨；交通部需要和三個地方政府協調，不管是横向或垂直溝通整合都費時費力。

在台灣幾乎所有的專家學者和一般社會大眾每次討論到縣市合併整合的議題時，他們幾乎都將所有重點放在財政劃分法上；事實上，一個生活圈分成三個地方政府來治理，三市三制，官僚體系層層疊疊，毫無效率可言；不管從學理或實務上都是站不住腳的。

北北基已成共同生活圈

颱風假要不要放？要北北基一起協調！

捷運怎麼興建？如何營運？費用如何分攤？要北北基一起協商！

多頭馬車往往造成治絲益棼，事倍而功半；北北基要合併為一座700萬人口的國際中大型都會才能真正「轉大人」；資源整合、人力整合、整體規劃，整體利益，一位市長，一支團隊，一個共同願景，市民榮辱與共，一座城市才能1加1加1大於3！