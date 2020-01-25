許丕龍（左）與蔡瀛如（右）相識於教會，都是合唱團的成員，出身是化學工程師的許，曾擔任教會聖歌隊指揮，蔡在許丕龍安排下，到許家當音樂家教，後來兩人熱戀，遠走美國，曾在教會內轟動一時。圖／擷自網路及民視新聞網影片

曾代表民進黨當選國大代表（也曾競選澎湖縣長但敗北）的許丕龍，有多重的身分，過去，他是歌手許景淳的父親，現在，他是蔡英文的姐夫，是蔡英文姐姐蔡瀛如的老公，兩人之間流傳一段愛情故事，這段故事，現在成了一段佳話，卻也見證蔡家子女敢愛敢恨的一面。

據了解這段愛情故事的教會牧師透露，許丕龍與蔡瀛如相識於教會，都是合唱團的成員，出身是化學工程師的許，曾擔任教會聖歌隊指揮，蔡在許丕龍的安排下，到許家當音樂家教老師，想不到後來兩人卻發生熱戀，跑到美國，曾在教會內轟動一時，以當時的社會風氣，這是一段未被祝福的戀情，應該也曾在蔡家內發生「家庭革命」。

據教會人士指出，這段戀情當時曾被熱烈討論，原因是許丕龍是業務員，經濟狀況不佳，是一個有家庭的人，蔡是富家女，卻會看上許，被形容是「跌破眼鏡」，只能說愛情的魔力太偉大，每個時代都會有一些愛情故事。

許景淳並不諱言，早年（十一歲時）被生父「抛棄」的命運，她上節目中談及成長故事，曾說兩人早就是不同家庭，爾後漸行漸遠，「因故脫離關係」，已多年沒有連絡。

而根據媒體的報導，許在年幼時，父親「因故」遠走他鄉，留下孤兒寡母相依為命，當時才國小的許景淳，姐代父職幫助母親，帶領著家中的三位妹妹，走過單親的歲月。

許丕龍在美國，成了許信良的得力助手，被視為重要親信，2015年蔡英文在美國參加台僑晚會，許丕龍夫妻到場力挺；2016 年 5 月 20 號，蔡英文就職典禮，許丕龍夫妻也現身觀禮台。去年六月，許丕龍卻傳出欠卡債 250 萬元不還，被告上法院的消息，還引發國民黨黨團召開記者會攻擊他。

蔡英文父親蔡潔生因創業從事汽車修理業發跡，後投資房產，累積鉅額財富，於2006年逝世，與4名女子生下11個孩子，2016年3月，蔡英文家族爭產官司浮上檯面，才讓蔡家許多事情被揭露出來。有關許丕龍與蔡瀛如這段愛情故事，才又在教會內重新被想起而熱烈討論起來。