我在花蓮設服務處，國民黨指黃信介攏不在花蓮，所以我就替黃信介設服務處。也設立電台，那時電台攏無法申設。我就要突破媒體。所以設立一個「花蓮希望之聲」。我自己擔任主持…..此外，還在門諾開精神科門診。我留在花蓮因為不甘願，但也付出很多…

這樣，又過了兩年，黃信介要我在花蓮選立委，這次，我當選立委，我在台上講：（縣長）落選，我沒有離開花蓮，我繼續替花蓮人服務，替信介仙服務花蓮。而且國民黨才是外來政權，今日咱如是聰明有理性的台灣人思考一下一個外來政權霸佔花蓮政治40年有替花蓮作啥？我今日是外來囝仔，沒有錯，但是我心甘情願，就是沒當選，我也替花蓮服務；再來，我講：咱花蓮最好的醫院慈濟醫院、門諾醫院什麼人蓋的？門諾醫院是外國人、美國醫生4、50年前來花蓮替原住民服務免費看患者，至今門諾醫院有5、6百床在照顧花蓮人，一個外國人在此奉獻一輩子。這樣的「外來」有不好嗎？；慈濟證嚴法師也是外來的，她是台中潭子人，到花蓮從建立一間精舍開始，至今慈濟醫院醫學中心，慈濟也是「外來」的，所以，「外來」的，不一定是壞，「本地」的，也不一定是好。

民主沙漠綻放美麗花朵

花蓮歷史以來，所有民意代表攏是「本地」的，有替你服務、解決問題嗎？我舉例說；「咱大家都有在開車，開車也要選擇性能好，功能好，較要緊！而非本地或外來」，所以我說，今日要選立委，要選好用、會替你服務！真正會替台灣人作工，最後我當選。

我擔任立委三年，替花蓮做很多事情，共服務三千多個案件，都有紀錄，每個案件都天大地大，不是在替人家「買車票」，那不是我說的案件。我指的服務案件，如玉里有玉山國家公園，還未成為國家公園前，山頂上有很多人在採礦，花蓮在地人也很多在做礦業。但劃設為國家公園後，就不能採礦，這是正確的，但本來有礦權，劃設國家公園在範圍內不能採礦，該如何補償？這些礦主一再陳情，從國民黨省議員到立委四、五任共十幾位民代，攏沒法處理。

我擔任立委後，花蓮人來跟我陳情，送來的陳情書從地上堆疊到桌上（那麼高），還有公家機關回覆的公文來來去去經過十幾年，沒人有辦法處理。我把所有國家公園相關單位都找來立法院，要相關部會不要再互踢皮球。過去公務部門常會踢皮球，因怕被控圖利罪，所以（事不關己的心態）沒人要扛。我指政府只有一個，咱並沒有四、五個政府，我努力兩年，最後，所有部門達成結論，九個礦主都獲得千萬以上的賠償。賠償要鑑定，因為礦的價值會有爭議，礦主若不接受，則要經第三者仲裁，還要公告，所有程序處理兩年才完成該案。這些案件，共處理三千件。每個陳情案，都耗費很大的時間。

我再舉另個案例，花蓮有機場，而且是很重要的佳山基地，國防部在旁邊要蓋彈藥庫，當然都有事先作業。結果花蓮議長獲悉此事，議長夫人先去向旁邊的國福里民騙說：「空軍要蓋空軍醫院，需要地，你們（國福里）的地，我（議長夫人）先買起來，否則將來國防部會徵收，然後議長出面協調…」。國福里民以為要蓋空軍醫院當然很高興，就將地便宜賣給議長夫人。結果是議長事先知道國防部有編列補償費，因為要蓋彈藥庫所以編列很高的補償預算，軍方怕居民不賣地，議長就趁機介入要賺一手。



陳永興主辦花蓮國福里興建彈藥庫協調會。圖／陳永興

國福里民後來看到彈藥庫，不是議長夫人本來說的空軍醫院，因此，當地居民都反彈，跳起來！里長跑來向我陳情指國防部蓋彈藥庫，影響整個里的發展，以後誰要住在危險的彈藥庫的旁邊？我向國防部表達異議與抗議，惟國防部指並未欺騙，本來就說要蓋彈藥庫…

我認為該案用地取得不當，要求國防部不能在社區建彈藥庫。

「過去大家攏知道國防部從不聽民間的」！我是第一個開著宣傳車到佳山基地衝來衝去，衝到飛機無法起降，逼得國防部跑來立法院和我協調，最後終於廢掉彈藥庫。這也是國防部史上首次將已蓋好的彈藥庫廢棄，像這樣的案子，在花蓮是有史以來未曾見過的！

我替花蓮鄉親服務的案件都是這類很困難的事，但讓我心酸的就是我剛所說花蓮彈藥庫的案例，我替那個里爭取那麼大的權益，讓國防部廢除彈藥庫。結果我花蓮服務處主任，在我立委任內要出來競選縣議員，我帶他去國福里拜票爭取支持時，那個里長說我不用去，這裡一定都支持你的服務處主任，該案他用盡努力，居民攏充滿感謝，這個里200多人八成以上攏支持……等語。結果票開出來，只得到九票。這讓我吃驚，無法接受或說心酸，那個騙他們的議長在該里買到200多票。

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