美國太平洋司令部前司令哈里·哈里斯（Harry Harris）表示，中國正在尋求「控制」台灣，華盛頓應該重新評估過去協防台灣問題上的模糊政策。圖／擷自維基百科，公有領域

美國太平洋司令部前司令哈里·哈里斯（Harry Harris）表示，中國正在尋求「控制」台灣，因此華盛頓應該重新評估其長期奉行的在是否協防台灣問題上保持模糊的政策。

哈里斯是在日前接受共同社專訪時表達上述看法的。

哈里斯批北京欲「控制」台灣

哈里斯表示，中國正在對台灣實施「先孤立然後控制」的策略。美方官員最近一直有人就北京針對台灣逐漸升高的軍事壓力發出警告，而哈里斯的說法則是美方人士最新的示警。

日裔的哈里斯於2015年至2018年擔任太平洋美軍司令部司令。太平洋美軍司令部目前已經改名為印度-太平洋美軍司令部。自2018年6月至今年1月，哈里斯經川普前總統提名，擔任美國駐韓國大使。

美國在1979年與中華民國斷交，轉而與北京建交後，美台就在台灣關係法之下一直維持「非官方」的經貿和文化關係。美國也不顧北京的抗議和反對，一直依據台灣關係法，持續向台灣提供其防衛所需的武器裝備。

戰略模糊意在維持台海和平

但是在台灣遭到北京攻擊時，美國是否協防台灣的問題上，歷屆美國政府都維持被稱為「戰略模糊」的政策，既不宣布一定協防台灣，也不聲明一定不會協防台灣。戰略模糊政策的目的是要讓北京摸不清美國的意圖，因此不敢輕易攻打台灣；這一戰略的另一個目的是要讓台灣激進的「獨派」因為不清楚美國的意圖而不敢輕舉冒進；從而維持台海現狀以及和平與穩定。

但是近年來，由於中國軍力的高速擴充，台海軍力平衡越來越有利於北京，再加上解放軍機艦在台灣周邊海空域動作頻頻，對台灣威脅越來越大，呼籲美方終結所謂「戰略模糊」政策，轉而明確協防台灣立場的美國前政府官員和智庫學者越來越多。

哈里斯籲重新評估模糊政策

哈里斯在接受共同社訪問時表示，「我們應該對此做重新評估，我們這個長期戰略模糊的政策。」

「如果做完重新評估，我們還是維持這一政策，這也沒有關係。但是我們不能因為我們自1970年代起就實施這一政策，我們就一定要持續這一政策，」哈里斯說。

模糊會帶來麻煩

哈里斯認為，美國應該將其根據台灣關係法「所承擔的責任講清楚說明白」。他認為即使依據台灣關係法在對台軍售問題上，美國政府的表現「也缺乏一貫性」。

「如果你在向台灣或任何其他國家出售武器時都不能保持一貫性，那他們如何從長遠的角度適當規劃他們的整軍備戰呢？」

哈里斯似乎在暗示美國對台軍售有時會受中美關係好壞的影響。

「模糊會給你帶來麻煩，」他說。

美國軍方將領持續警告台海危局

接替哈里斯出任印太美軍司令的戴維森（Philip Davidson）今年3月在國會作證時曾經表示，中國有可能「在未來6年內」試圖入侵台灣。

現任印太美軍司令阿奎利諾（John Aquilino）海軍上將也曾經警告說，中國入侵台灣「這個問題比大多數人想像的都要迫近很多」，但他並沒有說明可能在什麼時間。

哈里斯說，軍方將領針對北京侵台發出的警告應該受到「嚴肅」對待，而且美國必須「相應做好準備」。



美國印太司令部司令海軍上將約翰∙阿奎利諾（John Aquilino）也曾經警告說，中國入侵台灣「這個問題比大多數人想像的都要迫近很多」。圖／擷自2021阿斯本安全論壇影片

哈里斯批北京不信守承諾

自從中華人民共和國建政以來，台海兩岸一直分離、分治，但是北京一直聲稱擁有台灣的主權，而且即使使用武力，也要完成大陸與台灣的統一。北京因為認定蔡英文總統奉行台獨政策，因此在蔡英文當選總統之後，不僅切斷了與台灣的所有官方聯繫，而且持續增加針對台灣的軍事壓力。

哈里斯懷疑在目前美中競爭加劇的背景下，台灣問題會在短期內取得突破。他認為美中「在如何對待目前的國際秩序方面存在根本的分歧」。

哈里斯抨擊北京鎮壓香港民主運動，侵犯新疆維吾爾族人的人權，竊取知識產權而且聲稱擁有幾乎整個南中國海的主權。

「我們認為中國政府…並不遵守它的承諾，」哈里斯說。

拜登政府維持模糊政策

針對要求美國在是否協防台灣問題上放棄戰略模糊政策的呼籲，白宮國安會印太事務協調員康貝爾（Kurt Campbell）日前表示，戰略模糊的政策目前仍然符合美國國家利益。

拜登總統上個月接受美國廣播公司（ABC）專訪，談到美軍撤離阿富汗出現的混亂狀況時表示，美國一向信守承諾，如果北約遭到任何人侵略，美國將會作出回應，對台灣、日本和韓國做法都一樣。這是美國總統首次將台灣的地位提升到美國最親密盟友北約、日本和韓國同樣的高度，也是美國總統又一次明確暗示會在台灣遭到侵略時協防台灣。

不過拜登總統的專訪播出後，美國政府一位高級官員強調，美國「關於台灣的政策沒有改變」。



白宮國安會印太事務協調員康貝爾（Kurt Campbell）日前表示，戰略模糊的政策目前仍然符合美國國家利益。圖／擷自CNAS flickr