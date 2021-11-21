「以人為本，尊重生命」是聯新國際醫院首席副院長許詩典從醫以來秉持的信念。圖／擷自聯新尼泊爾期望醫療中心臉書

「以人為本，尊重生命」是聯新國際醫院首席副院長許詩典從醫以來秉持的信念。他多次奔走國內外召集醫療團，積極整合醫療資源，領隊進行國際義診，並發揮醫療創意，推動智慧醫療服務，致力實現「公民醫療」的理念。

許詩典從小成長於醫生世家，但成為醫生並非他初始心目中的首選，直到接觸史懷哲在非洲奉獻的事蹟，才確立了行醫志向。之後更選擇公共衛生、社區醫學等領域，為往後國際義診、國內社區醫療闢出新路。

克服磨練 百日備足臨床經驗

「年少時懵懵懂懂，最終還是聽從父母安排，走向學醫之路。」許詩典笑說，退伍後開始當醫生，起初的3個月相當辛苦，曾經兩人各自輪一天單獨看診，1個月甚至還需要值10至15個夜班，但他都一一克服，並將磨練化為經驗，增進自己的醫學知識。

因許詩典日積月累、積極精進醫術，2006年當時的壢新醫院（現為聯新國際醫院）響應參與尼泊爾醫療援助計畫，決定交由許詩典帶隊執行。雖然從決定到成行只有短短百餘天，但充滿熱忱的他，為了充實更多不同科別臨床經驗，努力奔走院內各科室，為的是在義診時能準備充足、幫助到更多人。



醫療無國界，尼泊爾義診展現醫者無私的愛。圖／聯新國際提供

走出白色巨塔 尼泊爾義診13年

2007年，許詩典踏上義診之路，開始與尼泊爾長達13年的緣分，每年都隨醫療團義診，並在當地成立台灣唯一常駐醫療中心，許詩典也時常以「醫者無疆、愛無國界」這句話，與從事醫療工作的同業共勉。

許詩典回憶義診過往，迄今點滴仍歷歷在目，有驚奇、有惋惜、有感動，讓他難以忘懷。抵達第一天看診就多達350位患者，天黑的教室沒有電燈，只能用頭照燈繼續診療。尼泊爾山區居民有半數是文盲，曾有名婦女在一晚就把整個月的維他命全部吃完，讓許詩典正視當地居民無法看懂藥籤文字的大問題。為了避免吃錯藥的狀況再發生，擅長美工的他親手設計圖形藥籤，以公雞、太陽、月亮、睡覺貼紙來表示吃藥的時間，也讓居民建立正確的健康知識，良好的醫病關係也自此確立。



許詩典致力推動建置智慧病房，讓患者從入院到出院，對自身健康有全方位的瞭解。圖／林煒凱

發展智慧醫療服務 推動無國界醫療

「哪裡有需求，我們就往哪裡去。」除了國際醫療服務外，許詩典也相當關切社區醫療發展，長期積極投入社區服務。新冠肺炎疫情爆發時，桃園國際機場增設採檢站加強防疫，許詩典更是第一時間前往支援，站在守護入境防疫的第一線，他說守住國境的第一道門，是社區防疫最好的方法。

打造一個以智慧醫療為基礎的無圍牆醫院，是許詩典近年來的重要任務。藉由數位科技的應用，從家裡到醫院看診、治療等流程串連起來，讓患者在每個環節都能接受最佳照護服務。

對許詩典而言，行醫生涯像是一段沒有終點的豐足之旅。「幫助尼泊爾人及發展智慧醫療，是我終其一生最有興趣且持之以恆的工作。」許詩典將繼續以其專業，一步步朝無國界、無距離的醫病願景邁進。



對生命的奉獻與執著，許詩典獲頒醫師典範、生命獎章等殊榮。圖／林煒凱

※本文轉載自 《桃園誌》No：77