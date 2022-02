蔡的假博士案,很快的快歷三年。對於三位美國博士和賀德芬教授的指控至今蔡沒有針對洋洋灑灑的證據提出反駁;在此提幾個非常明顯的事證:

1.蔡在歷次選舉提出的畢業證書都不一樣

2.蔡自己提出的那堆破爛的「論文」如同草槁,如果如同蔡所誇言,她的博士論文值 1.5 個博士,這個論文之價值理應是人類歷史之空前也必將絶後!為什麼倫大圖書館沒有存本;她任教的政大和東吳也無,而且天下只存一本。

3.蔡所提供的博士論文題目,在申請政大教職時所填寫的博士論文題目完全不同,而且彼此時間只差6 個月。

4.把政大和東吳的資料列為國家機密 35 年 可謂此地無銀三百兩。

當然有更多的細節,在幾位指控者的報告中,就不再列舉。至於有關在媒體或社羣網站中的, 反駁言論裡大約歸納如下:

1.總統職位不需博士,指控者無一人說那是條件。

2.不要再亂了;要不亂,就請蔡如同在法庭攻防,答辯指控的證據,開放媒體公佈,譲人民公斷,如果是作假。請道歉鞠躬下台,繳交因「詐欺」所得(教授薪水);或許人民會同意赦免刑責。頂新黑油案,造成的社會不亂嗎?小餐廳和夜市生意受影響;但是商家提供有力證據沒用黑油,就不亂了。亂源在頂新而不是在立法院揭弊的林淑芬委員和而羣起攻之的媒體。最近看了一部日本電影劇「新聞記者」,故事純屬虛構,劇情也牽強,不過劇中一位陰謀者(大壞蛋的官員)為了掩蓋首相夫人貪污之事,指示公關部門,透過媒體抹黑指控揭弊者,陰謀造成社會動盪,利用因為人民一般希望安定的心理;其表現出社會中政客如何操控媒體利用人心威嚇揭弊者的手法,在我們這個世代歷經威權時代的人,可以說感受良深:國民黨在打擊當時的黨外人士,以「要安定要拼經濟不要搞政治」的手法同。在1980年 南韓光州事件時,當時的全斗煥也操控媒體,謂這些年輕人受北朝鮮和外來勢力操控,要破壞南韓的安定,人民要安定拼經濟!美國自然哲學家喬治桑塔亞那名言「忘卻歷史的人民必將再度歴史的譴責」(Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” – George Santayana)!

3.今天的敵人是國民黨和中共,大家要團結,對抗外敵;怪哉,南韓前總統朴瑾惠在任期屆滿前一年多,被國會彈劾下台,並沒有影響人民團結,北朝鮮金小胖也沒發射飛彈或揮兵南下。基本上跟兩蔣時代以「共匪」的威脅,要脅要求自由民主的人要團結甚至指控當時的黨外人勾結外來勢力製造社會動亂沒有兩樣。

4.反質問指控者,提供博士學位的證明,怪哉!彭林等教授的學位如果有可疑之處,指證後再要求還有點道理,另外他們的學歷證明也很容易查到的。

5.彭文正,你那麼厲害,有辦法你來選總統嗎?好像選上了總統, 一切過去的罪惡已可以是過往雲煙!

6.看看,彭文正跟統派的「美國台灣同鄉聯誼會」在一起了(指公開指控察的假博士)!我在1985年當底特律台灣同鄉會會長,當然知道那個聯誼會是啥東西!那是喜歡造假仿冒混淆試聽的國民黨成立的,很長一段時間那個聯誼會的成員只會說廣東話。蔡封鎖媒體,媒體老闆和名嘴都是有價碼的。彭找一個發言平台也是被逼的。

7.Eureka!有啦有了!倫敦政經學院歷經三年的詢問終於發現了蔡有博士學位!政治神棍的徒兒齊聲歡呼:證據在此!彭文正快回來受審吧!一堆白癡,在網路時代只要付費三天到一週就可取得!蔡英文之惡在於以國家資源為自己謊言遮羞!台灣的人文料學教育真失敗!

8.倫大是產生過無數的諾貝爾獎得主,是有信用的!說實在的,我無力探討那個聲明如何產生,但是倫大也沒有提供一份跟其他博士一樣的畢業證書也沒有交待博士論文怎麼不在該存的方,或者提供一份官方的論文來跟台灣的國家圖書館那份稀世珍本做個比對!

9.不服去告倫大啊!隔海去告,不知何時成案,時間久了,又有話說,告不成吧!

10.要遭通緝的彭文正回來受審,如果台灣人百分之70 以上不信媒體,認為可被政治操控,彭不回來,理所當然,不然屆時被司法抹黑,沒有媒體監督,彭會啞吧吃黃蓮!

我常認為在國民黨體制下(遺留至今)台灣人文科學教育零蛋;所以藍綠文化一個種,推理論述能力薄弱。「英粉」無異「韓粉」只不過是膜拜的神棍不同而已。

北京冬奧的黃郁婷事件,讓台灣人民非常憤怒,黃郁婷說謊又死不認錯;當然是上行下効,師法蔡英文!對這件羞辱台灣人的事,整個民進黨竟然沒有嚴厲譴責,也是預料中的事,整個民進黨立委全被蔡英文閹了!

林健次教授在民報專欄之文〈 俯瞰蔡英文,在民報高台上 〉文之最後:「黨國之女的大騙子居然可以一路騙到當上台灣的總統,是老天對台灣開的最大玩笑。這個玩笑現在還在持續上演中。」其實我對上帝還是有信心的,或許上帝有安排,要藉此教育台灣人民,如何檢視民主的重要支柱「信用」(credibility)。

故史學大師余英時受訪時,其主題是 「誓言中共一黨專政不結束,誓言不回(中)國」並謂「我在那裡,中國就在那裡」;讓我借用「我在那裡,公理正義就在那裡」!