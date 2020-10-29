川普的律師、前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani）主導「電郵門」爆料的動機是，幫助川普打贏連任選戰。「電郵門」已經引爆了一個星期，川普能贏得連任嗎？左起：朱利安尼、拜登、拜登之子杭特。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

FBI正式傳喚「電郵門」首位證人

10月22日聯邦調查局FBI正式傳喚了「電郵門」的首位人證波布林斯基（Tony Bobulinski），要求他交出了三部電話中的數據副本。之前儘管「電郵門」已經在全美國鬧得沸沸揚揚，但FBI始終保持沉默，如今FBI終於有了具體的行動，表明司法機構已經接受這個案子，開始接納人證物證了。據已知的證據顯示，FBI獲得亨特硬盤已經超過10個月，為什麼直到現在才有行動？FBI欠美國人民一個解釋。

亨特前生意夥伴指控拜登腐敗

波布林斯基說自己當過美國軍人，父親和祖父也都是美國軍人，他不希望因為亨特事件而辱沒了家族名聲。看到拜登公然說謊，他不得不站出來，澄清事實真相。22日在總統大選辯論前，波布林斯基召開新聞發布會，公開揭發拜登家族的貪腐事實。他說：「拜登說，他從未與亨特討論過生意。這是錯誤的。我有這方面的第一手資料，因為我直接與拜登家族打過交道，包括喬·拜登本人。」

波布林斯基在文字聲明中表示：「退伍後，我成為一名投資人，在全球各地投資，我旅行過超過50個國家，我相信我住在這世界上最棒的國家。

我說的每一句話都是事實，我知道這是真的，因為我身在其中。我是中國華信能源總裁葉簡明與拜登家族合作企業的控股公司「Sinohawk Holding」公司執行長，而我是被James Gillar與杭特拜登找來當執行長的。《紐約郵報》揭露2017年5月13日寄出的郵件中「大人物（the Big Guy）」就是拜登。另外一個「JB」指的是拜登的兄弟Jim Biden。

杭特拜登稱他的父親喬拜登是「大人物」或是「我的總裁（my chairman）」，且常常請拜登簽署文件，或對我們討論的潛在交易提出意見。我看到拜登聲稱不曾過問兒子的生意，對比我親眼所見，這不是事實，因為這不只是杭特的生意，我聽到他們總說要把拜登家族的名字和遺產放在這裡。

我沒有特定政治傾向，我只是在拜登幕後看到一些事情，讓我不得不越來越關注。拜登家族積極利用「拜登」的名義從國外企業賺取數百萬美元，甚至有些錢來自於被共產黨控制的中國」。

波布林斯基的證詞為「電郵門」添加柴火，增加相當大的可信度。更可怕的是，火勢正燒向民主黨高層。



《福斯新聞》2020.10.27播出「電郵門」的首位人證波布林斯基（Tony Bobulinski）的專訪。圖／擷自FOX news

民主黨高層被列為關鍵聯繫人

《福斯新聞》（Fox News）22日獨家取得一封電子郵件，這封由拜登的哥哥吉姆·拜登（Jim Biden）於2017年5月15日寄出標題為「第一階段目標項目的關鍵國內聯繫人」電郵列表中，註明有多位民主黨大咖在名單上，除了賀錦麗，還包括參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、參議員范士丹（Dianne Feinstein）、參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）、紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等人。

《福斯新聞》強調，這封電郵與日前《紐約郵報》爆料的杭特筆電硬碟資料無關，也尚不清楚拜登家族是否已與上述人物就「目標計畫」進行過接觸或聯繫。

拜登未辯解 引人疑竇

電郵門已經在全美國鬧得風風雨雨，但是拜登家族卻未曾出來辯解，只是輕描淡寫表示「這是選舉的抹黑」和「這是來自俄羅斯的陰謀」，並未對任何細節做出辯駁。這種不敢出面為自己的清白辯解，只能讓人懷疑，「這整個事件是真實的」。

電郵門將深深地困擾美國政壇

拜登的「電郵門」醜聞正在全面爆開中，可能觸犯的法律包括貪污、洗錢、虐童，甚至還可能涉及「叛國」重罪。現在是初期的媒體爆料階段，接下來司法調查期與司法訴訟期，將是一段漫長的過程。目前涉案人員限拜登家族，有可能向民主黨高層擴展。毫無疑問的，「電郵門」將發展成歷史性的大醜聞，重創民主黨與美國政壇。

假如拜登當選總統，情況會更惡化。總統將被弊案所困，無心於國家大事，造成聯邦政府群龍無首，政務寸步難行。這種情況有如40多年前，尼克森(Nixon)總統被「水門案」所困的翻版。這真是美國的不幸！

擋不住 主流媒體開始報導

過度左傾的美國主流媒體，一直拒絕報導「電郵門」事件，這二天有鬆動的跡象。《華爾街日報》（Wall Street Journal）21日發表社論指出，「拜登有義務說明與中國相關財務往來，媒體也應該繼續追查此事」。很多媒體報導，波布林斯基揭發拜登家族貪腐事件，其中包括《華盛頓郵報》（Washington Post)，雖然它是從負面角度報導的。

究竟美國是一個自由民主的國家，只要有少數媒體報導，消息就會傳出去，不像極權獨裁國家，可以隻手遮天。大事不報導，只會傷自己的市場佔有率。

「電郵門」可助川普連任？

毫無疑問的，川普的律師、前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani）主導「電郵門」爆料的動機是，幫助川普打贏連任選戰。「電郵門」已經引爆了一個星期，再過一個星期多就到了選舉日，川普能贏得連任嗎？

目前川普民調有起色，大約從落後10%進步到落後4至5%，距離當選的安全門檻還有一段距離。再者，已經有約5千萬選民完成通信投票，增加了翻轉選情的困難度。再下來的爆料，必須是激烈的猛料，不只能夠影響中間選民，也要能影響忠誠的民主黨員，讓他們羞慚而不去投票，才能夠讓川普贏得連任。



左起：川普、拜登。圖／擷自公視新聞影片，民報合成