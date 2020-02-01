武漢肺炎疫情擴大，中國經濟前景蒙上陰影。財經專家謝金河在臉書PO文表示，下週一深滬股市將恢復交易，怎麼開盤？勢必影響全球。他直言，大考驗將至，提醒台灣的投資者要有心裡準備。

謝金河在臉書指出，受到武漢肺炎影響，愈來愈多的國家宣布暫停中，港澳航缐，義大利甚至把台灣也列入，香港宣布境內200家銀行分行暫停營業，最重要的是中國大陸有14個省市延長年假，這些地方影響中國78%出口，及69%的GDP，像是Tesla在上海，Nike生產基地在江蘇，富士康在河南，將大大衝擊供應鏈。

下週一深滬股市將恢復交易，怎麼開盤？勢必影響全球。元月23日中國股市卦關，上証下跌2.75%，深圳A股大跌3.45%，2月3日恢復交易，會跌多少？恐怕凶多吉少。美國道瓊工業指數在元月最後一個交易日大跌603.41，恐慌指數升高到18.84，我看到CNBC分析師嚇得嘴巴開開，全球金融市場已經準備下週深滬股市重新交易帶來的巨大挑戰，台灣的投資者要有心裡準備。

中國經濟奔馳30年，跟中國連結的金融商品，台灣的投資人趨之若鶩，像是海內外基金公司發行的A50，像元大寶滬深，富邦上証，元大上証，國泰中國A50，投資人都很喜歡。談到陸股，我們經常都會看到這樣的標題「外資愛不釋手，陸股後市看俏」的字眼。台灣的投資者買了很多與中國連結的衍生性商品，也透過複委託交易買香港等境外股票，更喜歡人民幣存款，像是TRF交易，發生問題的時候，大家才知道是天文數字。現在大浪來襲，中國相關資產部位很大的投資者壓力也跟著來了。