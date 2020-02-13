前棒協理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會前副秘書長趙安華等5人，為鞏固各協會理監事改選主導權，被控蒐集並交換民眾個資，互灌人頭會員案被依違反個資法、偽造文書罪起訴。台北地院審理時，5人皆認罪並表示悔悟，全數被判緩刑，支付公庫35到75萬元，仍可上訴。

時代力量PO文指這些長期控制台灣體壇的體閥，用違法的手段繼續掌握龐大資源，而在罪證確鑿的情況下，緩刑、捐款這樣的罰則，實在無法與這些人對台灣體育界與對選手的傷害相提並論。

時代力量呼籲體育署應該繼續追究操縱改選結果的行政責任。體育改革需要持續深化，唯有公平的制度與人事，才能讓台灣傑出的運動選手們能夠無後顧之憂地追求極限、在國際舞台上發光發熱！

2017年通過的《國民體育法》修法，促使各單項體育協會的開放及改選。然而，許多單項協會仍然設下了重重的阻礙，甚至改選的過程也傳互灌幽靈會員，據此操縱協會改選結果。台北地檢署去年8月將5人緩起訴，現任黨主席 徐永明、黃國昌，及體改聯發起人等體改團體，一同赴北檢抗議，才讓高檢署撤銷發回續查。判刑終於在昨（2/12）出爐。

體育協會掌握大量的資源，尤其選手最重視的「國際比賽提名／推薦權」、「公平合理的對待」更是相當重要的無形資產！這些長期控制台灣體壇的體閥，用違法的手段繼續掌握龐大資源，而在罪證確鑿的情況下，緩刑、捐款這樣的罰則，實在無法與這些人對台灣體育界與對選手的傷害相提並論。

我們要呼籲體育署應該繼續追究操縱改選結果的行政責任。體育改革需要持續深化，唯有公平的制度與人事，才能讓台灣傑出的運動選手們能夠無後顧之憂地追求極限、在國際舞台上發光發熱！

網友肯定時代力量在前四年的努力，尤其黃國昌戳破很多檯面下的「暗黑權勢」。但對法院將前棒協理事長陳太正等5人「判緩刑，支付公庫35到75萬元」大抵都說：「罰則實在太輕」！也有網友諷「司改真成功」；並有網友在社團群組指一如 高官邱太三被控關說案，監委彈劾未過關，實在荒謬！也在黃國昌粉專留下滿滿對該案的留言。並有網友說：「好懷念有國昌的立法院」

針對邱太三案，黃國昌則PO：嗯，認定關說，情節重大且明確，但彈劾沒有過。這種荒謬的結果，受到重創的，不僅是司法，更是監察院自己。