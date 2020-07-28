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印太—7月27日

中國

美國駐成都總領事館27日閉館。

香港

紐西蘭中止與香港之間的引渡協定。中國強推香港國安法之後，已經有多國中止與香港之間的引渡協定，包括澳洲、加拿大、英國。

香港加強防疫管制措施，29日開始，餐廳全天禁止店內飲食，這對無法在家用餐的蝸居族將造成相當大打擊。

菲律賓

菲律賓總統杜特蒂表示與中國之間的南海糾紛只能以外交手段處理，稱菲律賓沒有能力軍事挑戰中國「我們不能開戰」。

馬來西亞

羅興亞移民意圖偷渡到馬來西亞，將小船駛至馬來西亞蘭卡威島外海後試圖游泳上岸，26日僅發現1人上岸，27日發現其他26人躲在小島灌木叢中。

歐俄—7月27日

俄羅斯

俄羅斯派遣蘇愷27戰機於黑海攔截美國P-8波賽頓間諜無人機

俄羅斯總統普丁與土耳其總統艾爾段電話討論亞美尼亞與亞塞拜然衝突問題。

烏克蘭

烏克蘭外長表示伊朗將於29日派使節團前來討論6月8日伊朗誤擊烏克蘭國際航空波音737客機的賠償問題。

烏克蘭與烏東親俄民兵之間於27日宣布停火，但烏克蘭宣稱數小時內烏東民兵就違反停火協議向烏克蘭政府軍開火。

馬爾他

利比亞出發的移民船，故意在馬爾他首都法勒他外海「遇難」，船上擠滿人且開始進水，慈善機構26日早上發現，通知馬爾他海巡單位，救起95個移民。先前7月17日有63個移民也用同樣方式被救到馬爾他。由於慈善機構不斷的「救人」，導致越來越多非洲經濟移民以這種方式鋌而走險，打算故意遇難被救闖關，其中因而造成許多人真的遇難死亡。

美洲—7月27日

美國

共和黨27日提出自己版本的抗疫刺激經濟法案HEALS法案，總額1兆美元，包括另一輪直接匯款入美國人民帳戶、資助中小企業，協助學校重新開放等等。

亞非—7月27日

以色列

納唐雅胡警告真主黨，表示一小撮真主黨自黎巴嫩滲透進入以色列國境的行為，會玩火自焚，真主黨稱沒有此事。以色列於2019年8月在大馬士革殺死2名於敘利亞為阿薩德政府作戰的真主黨人，真主黨一直誓言要報復，以色列則一直警告真主黨，但真主黨並未有實際行動。

敘利亞

敘利亞阿薩德統治集團內鬨，調查負責洗錢迴避西方制裁的阿薩德表親、敘利亞首富拉米·馬赫盧夫，馬赫盧夫在facebook上抗議反擊。

衣索比亞

埃及、蘇丹、衣索比亞針對尼羅河上游藍尼羅河水壩問題，27日起進行新一輪談判，埃及、蘇丹一開始就抨擊衣索比亞。

馬利

西非國家經濟共同體提出四點聲明以解決馬利的政治危機。馬利6月起因為選舉爭議引發大抗爭，又因鎮壓造成民眾死亡而擴大，各國擔憂馬利政治動盪將影響對抗極端主義民兵的能力。

阿富汗

聯合國指出儘管美國推動停火，2020年上半年阿富汗人在戰火中仍有1282死2176傷。雖然比2019年同期下降13%。