慈濟基金會募集「三十萬個口罩、一萬四千件醫療防護衣給中國」見諸媒體消息一出，在網路與社群引發熱議，網友在臉書相繼轉PO或在LINE等群組討論熱烈。「愛心無國界舉世皆然」！惟網友針對慈濟見諸媒體在微博的PO文不解地提出大哉問? 網友說：為何？「全球慈濟人的愛，從印度尼西亞、泰國分批運抵國內….」。j網友問：「國內」？是哪一「國」的「國內」，請求解方?小民拜求慈濟發個新聞也在臉書給台灣網友解惑一下吧?

有網友說：面對疫情不要談政治啦！惟隨即有網友說，那中國就應該支持台灣加入WHO，面對防疫，全球無國界啊！因應新型冠狀病毒防疫，世衛應該要邀請台灣參加會議，因為台灣也有被中國感染病毒，不是嗎?

慈濟基金會2日在微博全文：#武漢加油#

隨著新型冠狀病毒肺炎的疫情升溫，也牽動全球慈濟人的心，第一批防疫物資，三十萬個口罩、一萬四千件醫療防護衣，帶著全球慈濟人的愛，從印度尼西亞、泰國分批運抵國內，連同從浙江及安徽採購的三噸消毒液，去到最需要的地方！

再次感恩大家的共同關心，並請關注政府發送的最新防疫訊息，我們深信，在大家眾志成城、匯心聚力之下，疫情必能早日消除！祝福大家身心健康、日日平安！

網友熱議慈濟PO文的「國內」是「中華民國」還是「中華人民共和國」？有台灣網友舉日前另名網友的話說：1/11日前擔憂的是總統大選；1/11日後擔心的是武漢肺炎，都和中國有關....

慈濟基金會的設立到底在哪一「國」啊？網友搜尋維基百科提共參考。

※慈濟基金會，全稱財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會（英文：Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation），於中華民國（臺灣）以外之國家或地區稱作臺灣佛教慈濟基金會（Taiwan Buddhist Tzu-Chi Foundation）[2]，簡稱慈濟，是由證嚴法師創辦，經中華民國內政部社會司（今內政部合作及人民團體司）立案的一個全球性佛教慈善團體，其總部位於臺灣花蓮縣新城鄉的靜思精舍。慈濟名稱來源於「慈悲為懷、濟世救人」，其成立初期，即開始從事社會救助事業；時至今日，慈濟已名列當代台灣佛教四大教團之一。

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E6%BF%9F%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9C%83

※相關媒體報導

https://newtalk.tw/news/view/2020-02-03/361432